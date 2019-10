Iniţiativă a Greciei, Ciprului şi Bulgariei cu privire la problema migraţiei Grecia, Cipru si Bulgaria au demarat o initiativa comuna în perspectiva Consiliului Ministrilor de Justitie si Afaceri Interne din cadrul Uniunii Europene, din data de 7-8 octombrie, din Luxemburg. Este vorba despre prima initiativa comuna a statelor membre aflate în prima linie pe frontul critic al migratiei din estul Mediteranei, potrivit philenews.com, citat de Rador.



Scopul este:- sa reliefeze dimensiunea europeana a marii provocari migrationiste cu care se confrunta Europa, mai ales în statele membre aflate în prima linie în Mediterana de Est,



Sursa articol: hotnews.ro

