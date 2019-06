Stiri pe aceeasi tema

- Prevederile proiectului de lege se aplica tuturor persoanelor fizice și juridice care desfașoara relații comerciale cu produse de larg consum, produse agroalimentare, carburanți, servicii de telefonie și internet, servicii finaciare, servicii turistice, indiferent de forma de comerț. De asemenea,…

- Inițiativa legislativa care ca obiect repatrierea rezervei de aur pe care Romania o deține la Banca Angliei, elaborata de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, nu este impartașita de Cabinetul Dancila, conform unui punct de vedere prezentat in ședința de guvern. Executivul susține ca orice modificare și/sau…

- Proiectul de lege privind repatrierea rezervei de aur, care este in prezent in Marea Britanie, a fost votat astazi in Camera Deputaților. Acesta a fost initiat de parlamentarii social-democrati Liviu Dragnea si Serban Nicolae. Decizia a fost luata cu 165 de voturi favorabile, 90 impotriva si trei…

- Adoptarea legii referitoare la ariile naturale protejate, declarata neconstitutionala de CCR, ar fi fost "o imensa greseala, cu repercusiuni negative in tot ceea ce inseamna politici publice de mediu", a transmis, miercuri, PNL, care a sesizat la Curte acest act normativ alaturi de USR, potrivit…

- Societatea Organizata Responsabil (S.O.S.) a initiat o petitie pe care intentioneaza sa o trimita Parlamentului si Guvernului carora le cere sa respinga initiativa legislativa a lui Liviu Dragnea prin care sute de mii de hectare de padure urmeaza sa...

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul legislativ inițiat de Florin Iordache, care prevede instituirea unui termen de maximum 15 zile in care hotararile Parlamentului pot fi atacate la Curtea Constituționala, dupa publicarea acestora in Monitorul Oficial. Propunerea legislativa pentru completarea…

- Proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 si a Legii nr. 328/2018 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 propune…