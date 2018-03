Stiri pe aceeasi tema

- Stejarii Country Club lanseaza noile module de antrenamente de fotbal (1 luna sau 3 luni) incepand cu data de 19 martie. Cursurile sunt dedicate copiilor cu varsta cuprinsa intre 7 si 11 ani si sunt coordonate de fostul portar al Echipei Nationale, Bogdan Stelea. Scoala de Fotbal Bogdan Stelea are drept…

- CURSURI… Zeci de elevi ai Scolii “Mihail Sadoveanu” Vaslui au fost prezenti la cursurile de initiere in tainele karate-ului, predate de sensei Constatin Roznov. Actiunea face parte din proiectul “Scoala dupa scoala”, desfasurat in cadrul unitatii de invatamant mai sus mentionate. Specialistii in domeniul…

- 21 de ani au trecut de la data cand școala nr.17 caștiga ultima oara titlul județean la fotbal-baieți. Insa in acest an școlar a reușit sa domine intr-o maniera categorica atat intrecerea pe municipiu cat și pe cea județeana. Aceasta din urma s-a desfașurat vineri,9 martie in Sala de Sport a Școlii…

- Autoritatile din comuna Sacelu nu au primit inca fondurile necesare pentru repararea scolii din localitate distrusa recent intr-un incendiu. Flacarile au izbucnit de la sistemul de incalzire, chiar in timpul in care elevii se aflau la ore. Imobilul nu a mai putut fi salvat, fiind distrus in mare parte.…

- Siteul este realizat profesionist și arata foarte bine. Este vorba despre turul virtual al Școlii gimnaziale nr. 19 „Avram Iancu” din Timișoara, pe care il gasiți aici. Fotografiile sunt realizate cu o camera speciala de 360 de grade, cu ajutorul careia puteți pași prin principalele…

- Din pacate, proiecte similare derulate in trecut au avut rezultate slabe, deși aratau foarte bine pe hartie. In cartierul Malin, din Codlea, sute de familii traiesc in case insalubre si fara curent electric. Multi adulti nu au serviciu si traiesc din ajutorul social. Primaria a obtinut 4 milioane de…

- Centrul Cultural ”Alexandra Nechita” a gazduit spectacolului omagial ”Bucuria Primaverii”, organizat de Școala ”Mihail Sadoveanu” Vaslui. Evenimentul, oferit parinților și cadrelor didactice, a fost sustinut de elevi, care au incantat publicul spectator prin prestația deosebita. De la dansuri populare,…

- Peste 50 de copii dintr-un sat din județul Vaslui merg zilnic 15 kilometri prin zapada și ger ca sa ajunga la școala. Chiar daca cea mai mare parte din traseu este prin padure, elevii nu au avut liber in zilele cu cod portocaliu de vreme rea și au ajuns la cursuri, spre deosebire de colegii lor din…

- Seful Inspectoratului Școlar Județean Brasov, profesorul Ion Negrila, sustine ca la Colegiul National „Emil Racovita“, unde au fost suspendate cursurile, nu a existat pericol de explozie din cauza scurgerilor de gaz, ci a fost doar o defectiune minora, scoala fiind dotata cu senzori de gaz. Totusi,…

- Elevii liceului „Adam Muller Guttenbrun” din Arad se plang ca ar fi inchiși in școala, dupa ce directorul le-ar fi interzis sa iasa din cladire. Adolescenții spun ca sunt „sechestrați” și nu ar fi lasați nici macar sa mearga la chioșcul din curtea unitații de invațamant pentru a-și cumpara de mancare.…

- CALIFICARE…Sala de sport a Scolii “Mihail Sadoveanu” Vaslui a gazduit, zilele trecute, etapa judeteana a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la volei, competitie la finalul careia Colegiul “Anghel Rugina” si Liceul “Mihail Kogalniceanu” si-au asigurat biletele pentru faza zonala Prima finala s-a…

- ULTIMA ORA: Prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, a fost prezent de dimineata pe drumurile comunale ale localitatii Suletea, acolo unde primarul a anuntat aseara ca, impreuna cu directorul scolii, prof. Iulian Codreanu, au decis sa suspende cursurile scolii din comuna, astazi. Dar prefectul…

- Elevii din București se întorc la școala saptamâna viitoare, a anunțat primarul general Gabriela Firea. Miercuri, cursurile vor fi suspendate integral în judetele Braila si Olt .

- DECLARATIE…Senatorul ALDE Ion Hadarca este un sustinator al Programului-pilot “masa calda in scoli”, pe care il considera esential pentru reducerea abandonului scolar. Este nemultumit insa de numarul mic al unitatilor de invatamant incluse in program – 50, prea putine pentru acoperirea necesitatilor…

- Cea de a IX- a ediție a concursului de educație interculturala “100 de zile de educație – One hundred days of educațion” a avut loc la Școala gimnaziala “Profesor Doctor General Gheorghe V Zaharia” din Popești. Concursul a fost inițiat de profesorii Laura și Ionuț Bercaru. Ediția…

- In data de 28 februarie 2018, la Sala "George Enescu" a Școlii de Muzica din Sighetu Marmației, va avea loc un concert In Memoriam Monica Chifor susținut de trei foști elevi ai școlii: Aurelia Vișovan (pian), Raluca Michnea (vioara) și Cadmiel Boțac (pian). Prețul unui bilet este de 10 (zece) lei. Biletele…

- In urma consultarii publice pe tema structurii anului scolar, ministrul educatiei, Valentin Popa, a aprobat calendarul pentru anul 2018-2019. Astfel, elevii vor incepe scoala pe 10 septembrie, iar primul semestru se va incheia pe 1 februarie. Va urma o saptamana de vacanta intersemestriala, iar cel…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat, marti, structura anului scolar 2018-2019. Elevii au parte anul viitor de mai multa vacanta. In primavara, copiii vor sta acasa doua saptamani. Cursurile anului scolar 2018-2019 &ici...

- Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019). Vezi si: Bacalaureat olimpici…

- Echipa de fete a Gimnaziului ”Elena Cuza” Vaslui a caștigat etapa locala a Olimpiadei Sportului Școlar la handbal. Echipa de fete a Școlii ”Elena Cuza” Vaslui este campiona municipala, dupa ce a caștigat faza locala a Olimpiadei Sportului Școlar la handbal. Formația pregatita de profesorul Costinel…

- Miercuri 21 februarie 2018, intre orele 14.00 – 16.30, Școala Populara de Arte și Meserii ,,Ilie Micu” Sibiu, va invita la spectacolul artistic ,,Azi e Dragobetele”, un eveniment ce ne cheama in mijlocul TRADIȚIILOR AUTENTICE! Read More...

- In perioada 9 – 11 februarie s-a desfașurat la Sinaia „Școala politica de iarna a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților”. Intr-un comunicat de presa transmis catre redacția Mesagerul de Covasna, de reprezentanții TLDE Covasna, se menționeaza: „In cadrul Școlii de Iarna a avut loc si sedinta…

- Elevii de liceu, potențiali studenți, se pot pregati și acest an gratuit la matematica, in vederea admiterii la facultate. Cursurile vor fi organizate, de la finele lunii februarie, la Universitatea Politehnica.

- Handbaliștii juniori II de la LPS Vaslui au invins in meciul de debut al fazei zonale și se gandesc deja la partidele cu LPS Piatra Neamț și CSȘ Bacau, din urmatoarele doua runde. Handbaliștii juniori II de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au inceput cu dreptul ultima parte a fazei zonale a…

- Clopoțelul va suna pentru prima data în anul școlar 2018 – 2019 pe data de 10 septembrie. Calendarul școlar a fost anunțat astazi, dupa ce s-a ajuns la un acord cu sindicatele, cu profesorii, cu elevii, cu confederațiile patronale, dar și cu reprezentanții Federației Naționale a Asociațiilor…

- Chiar daca Gimnaziul din Hirjauca reprezinta o școala mica, in urmatorii ani nu va disparea, nu va putea fi comasata, reformata sau chiar inchisa. [caption id="attachment_39924" align="alignleft" width="395"] Imagine - simbol[/caption] Asta, pentru ca instituția a obținut, incepand cu 1 ianuarie curent,…

- Nascuta in satul Ivanda, comuna Giulvaz,este una dintre cele mai populare soliste vocale din Banat, a inceput sa cante de mica: „Am moștenit acest har de la bunica din partea mamei și de la mama”, marturisește Desanca Lalici. Dupa absolvirea ciclului primar -in satul natal, Desanca a continuat școala…

- Școlile ”Mihai David” Negrești, ”Ștefan Ciubotarașu” Lipovaț, ”Mihai Eminescu” și ”Elena Cuza” Vaslui sunt ultimele campioane județene la Tymbark Cup. Tymbark Cup a ajuns la faza finala la nivel de județ. Sala de sport a Școlii ”Elena Cuza” a gazduit ultimele jocuri. La Under 12 baieți, au participat…

- Luni 29 ianuarie 2018, Școala de Subofiteri Jandarmi „Petru Rareș” Falticeni și-a deschis porțile pentru cei 350 de elevi jandarmi din seria de invațamant ianuarie-noiembrie 2018. Deschiderea oficiala a cursurilor a fost facuta in prezența subprefectului Silvia Boliacu, a viceprimarului municipiului…

- Momente teribile pentru elevii unei institutii de invatamant din Gorj. Un incendiu s-a produs la scoala din comuna Sacelu in care acestia invata, iar toti cei 26 de elevi au fost evacuati.

- Școlile ”Mihai Eminescu” și ”Elena Cuza” au caștigat fazele județene ale Cupei Tymbark la fotbal U10 (baieți), respectiv U12 (fete). Sala de sport a Școlii ”Elena Cuza” Vaslui a gazduit primele faze județene ale Cupei Tymbark la fotbal. La categoria U10 baieți, cinci echipe, dintre care trei din zona…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online, a anuntat ministerul ...

- Peste 300 de elevi dintr-o școala din județul Vaslui au fost trimiși acasa, joi, din cauza frigului din salile de clasa, dupa ce s-a defectat centrala termica. Cursurile vor fi reluate abia saptamana viitoare, odata cu rezolvarea problemei la centrala termica.

- Etajul al doilea al cladirii Colegiului Național „Preparandia-Dimitrie Țichindeal” de pe Bulevardul Dragalina a intrat de curand in proces de reabilitare, orele de curs fiind incurcate de acest lucru. Pentru o perioada, mai multe clase au facut cursuri „pe schimburi”, venind dupa-amiaza la școala. Situația…

- Elevi de la clasele gimnaziale ale Școlii ”Mihail Sadoveanu” Vaslui i-au provocat pe handbaliștii Valentin Anton și Darius Dragon la un duel gazetaresc pentru a afla cat mai multe despre sport. Intalnirea a facut parte din programul național ”Campionii Romaniei, in școala, liceu și universitate”. Sala…

- Elevii care invața in unitațile de invațamant din comuna Șuletea nu vor merge astazi la cursuri. Vasluiul se afla sub cod portocaliu de vreme rea, cu intensificari ale vantului cu viteze de pana la 75 – 85 km/h și ninsoare viscolita, iar gheața care s-a depus pe șosea impiedica deplasarea in condiții…

- OMAGIU… “Pe urmele lui Eminescu”! Asa s-a intitulat o activitate frumoasa, pe care mai multi elevi, indrumati de doua profesoare de Limba Romana, Nicoleta Solomon si Dana Turbatu, de la Scoala “Mihail Sadoveanu”, au realizat-o la Biblioteca Municipala din Husi, in semn de omagiu pentru cel mai mare…

- Peste 750 de elevi ai unei școli din județul Vaslui au reluat, luni, cursurile in frig, dupa ce unul dintre cazanele centralei pe lemne a unitații de invațamant s-a stricat din cauza vechimii. Deși problema este inca din decembrie anul trecut, aceasta nu a fost rezolvata pe motiv ca firma la care s-a…

- Unsprezece elevi si o profesoara au fost raniti luni într-o scoala din Rusia în regiunea Permi (Ural), dupa un atac cu cutit întreprins de doi indivizi cu cagule pe cap, cei doi atacatorii fiind deja retinuti de politie, relateaza RIA Novosti si EFE, preluat de AGERPRES și MOLDPRES. …

- De astazi, elevii se reintorc la scoala, dupa trei saptamani de vacanta de iarna. O alta vacanta, cea intersemestriala, vor avea elevii din toate ciclurile de invatamant in perioada 3-11 februarie, urmand ca intre 31 martie - 10 aprilie sa intre in vacanta de primavara. Vacanta de vara este programata…

- CLOPOTEL…Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, astazi, dupa trei saptamani de vacanta de iarna. Nu vor sta in banci foarte mult timp, caci la inceputul lunii februarie ii asteapta inca o saptamana libera – vacanta intersemestriala. Urmeaza o perioada plina de emotii pentru tinerii de clasa a XII-a,…

- "Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pana la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea inca doua-trei ore in acel program Scoala dupa scoala si sa plece acasa fara teme si fara ghiozdan. (…) incet, spre zona aceasta ne indreptam. Sunt convins…

- Ce n-au voie sa faca elevii la școala: elevii nu mai au voie sa țina telefoanele asupra lor in ore, dar nici nu mai fac serviciu pe școala. Nu mai sunt pedepsiți daca nu-și iau uniforma, dar primesc 1 in catalog pentru copiat. Una calda, alta rece. Cam așa ar cataloga reprezentanții Consiliului Elevilor…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Salaj a inceput primul stagiu de practica pentru un numar de 15 elevi ai scolilor militare de subofiteri jandarmi. Viitorii subofiteri jandarmi, 14 de la Scoala de Subofiteri Jandarmi „Petru Rares”- Falticeni si 1 de la Scoala de Subofiteri Jandarmi „Grigore Alexandru…

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri, dupa terminarea orelor, in vacanta de iarna, urmand sa reinceapa cursurile pe 14 ianuarie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Școala ”Constantin Parfene” Vaslui a caștigat faza municipala a Olimpiadei Gimnaziilor la baschet, atat la fete, cat și la baieți. Doar trei gimnazii au participat la etapa municipala a Olimpiadei Gimnaziilor la baschet, baieți și fete. Este vorba despre școlile ”Constantin Parfene” (profesor coordonator…

- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi a demarat o ancheta dupa ce directoarea scolii din localitatea Bosia, Valeria Moisa, a fost reclamata atat de cadrele didactice, elevii si parintii din localitate, dar si de liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, Laviniu Lacusta,…

- Intr-o civilizație primejduita secular de delațiuni și prelungite agonii, e necesar sa ne mai intoarcem cu fața și catre normalitatea satului romanesc. Va invit sa pașim, de data aceasta, catre un taram ce știe sa aline mai vechi doruri și care respira, datorita indelungatelor sale tradiții, prin plamanii…

- F. T. In premiera pentru Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” din Campina, in bancile instituției de invațamant prahovene se afla și o eleva din Republica Moldova, Olesea Guțan. Viitoarea polițista „are 20 de ani, este blonda, cu o statura eleganta, puțin timida, dar inimoasa, așa cum se spune…