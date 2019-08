Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Alexandrei Macesanu a iesit, joi seara, intr-o declaratie pentru presa in fata sediului Politiei din Caracal, in care a spus ca are incredere ca fiica sa este in viata si a facut apel la „cine a luat-o sa o aduca acasa” si va ierta tot si si-a exprimat increderea in anchetatori.

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a facut, joi seara, un apel la cei care ar putea sa o aiba pe fiica lui, despre care crede ca este inca in viața. "Vreau sa le spun celor care au luat-o ca vreau doar sa o aduca. Vreau un apel pentru toți. Nu ma intereseaza cine a luat-o, daca o aduce", a spus tatal…

- ”Sa arda in iad daca a facut așa ceva. Daca n-a facut, Dumnezeu sa-l aiba in paza” a spus Ioan Maceșan in prima și ultima declarație facuta in fața presei, intrebat ce mesaj are pentru Gheorghe Dinca. Tatal Alexandrei a remarcat, in declarația sa, inainte de a transmite mesajul, ”zambetul din colțul…

- Tatal Alexandrei Maceșanu, adolescenta disparuta in Caracal de mai bine de o saptamana spera in continuare ca fiica lui va fi gasita in viața. Ioan Maceșanu a declarat pentru Antena 3 ca nu și-a pierdut increderea. Nu mi-am pierdut increderea. Cred ca ea este in viața. Nu ne-am indoit niciodata, nici…

- Crimele odioase din Caracal au intors Romania cu susul in jos și au revoltat toți oamenii. Chiar daca Gheorghe Dinca a marturisit ca le-a ucis pe cele 2 adolescente, Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, momentan nu s-au gasit probe care sa conduca la ipoteza clara a unei crime.

- Politistul Flavian Savescu a decis sa vorbeasca despre problemele sistemului si despre cum este sa fii politist, spunand totodata ca a dezamagit-o pe Alexandra Macesanu, fata de 15 ani care a fost rapita, violata si probabil ucisa de Gheorghe Dinca din Caracal.

- Tatal Alexandrei, fata din Caracal pe care ar fi ucis-o Gheorghe Dinca, considera ca fata lui ar putea fi inca in viața și arata ca anchetatorii nu au putut sa-i arate nicio proba directa din care sa rezulte ca Alexandra ar fi moarta.Citește și: Minunile din declarația de avere a judecatorului…

- In contextul dramei de la Caracal, care a indurerat intreg neamul romanesc, IPS Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, face un apel la cumpatare si la o mai mare grija pentru viata noastra si a aproapelui nostru. Va transmitem, integral, mesajul arhiereului. Sa avem grija de viața noastra!…