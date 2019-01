Stiri pe aceeasi tema

- Diana Ghisoiu, tanara de 24 de ani de la Sibiu, aflata de 19 zile in moarte cerebrala, a murit. Decesul ei a fost constatat in noapte dinspre 24 spre 25 ianuarie. Diana Ghisoiu s-a stins in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, unde se afla internata din 6 ianuarie, in…

- Un copilas de 2 ani a fost tratat cu Tantum Verde si paracetamol dupa ce a fost internat la Spitalul de Urgenta pentru Copii din Cluj. Dupa cateva zile familia se pregateste de inmormantare si-i acuza pe medici de moarte acestuia. Conducerea institutiei a inceput o ancheta.

- Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Județean de Urgența, tanara a fost adusa la Unitatea de Primiri Urgente in 4 ianuarie, la ora 19.46, de la Urgența Spitalului Militar Sibiu, fiind diagnosticata cu meningita. „Pacienta a fost internata direct in cadrul Secției Clinice Anestezie –…

- Diana Ghișoiu, o tanara de 24 de ani, se afla in moarte cerebrala la Spitalul Județean Sibiu, dupa ce a fost diagnosticata cu meningita. Parinții fetei cer disperați sa fie facuta o transfuzie de sange, insa medicii le-a spus ca au facut tot ce a fost posibil pentru a le salva fiica. Diana a ajuns,…

- Dreptul la viata si la informare corecta sunt esentiale pentru orice comunitate: Precizari SCJU Sibiu privind cazul pacientei cu meningita, aflata in moarte cerebrala In urma aparitiei in spatiul media a unor informatii neconforme cu realitatea, cu privire la cazul unei paciente diagnosticata cu meningita…

- Diana Ghisoiu a implinit pe 15 ianuarie, 24 de ani. In aceeasi zi, medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sibiu au refuzat sa ii faca o transfuzie de sange, lucru cerut de parintii si prietenii tinerei. Cadrele medicale si-au justificat alegerea spunang ca nu se mai poate face nimic pentru Diana…

- Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la sase in acest sezon dupa ce un bebelus a murit in Capitala. Pe 8 ianuarie, bebelusul in varsta de 11 luni a fost adus la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din Capitala in stare generala extrem de grava, cu insuficienta respiratorie…

- Pompierii actioneaza sambata seara pentru stingerea unui incendiu ce a izbucnit la subsolul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, intr-o zona in care nu sunt internati pacienti si sunt doar vestiare pentru personalul medical, potrivit ISU si directorului spitalului, Cornel Benchea. "Nu…