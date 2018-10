Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Gyorfi a ajuns miercuri la emisiunea „Te iubesc de nu te vezi” și a incercat sa ajute un tanar pentru a o cuceri pe concurenta Micky. Cantareața aflase ca Octavian este un mare fan al ei.. „Il recomanda Daniela Gyorfi, normal. (…) Are niste ochi foarte frumosi. O culoare foarte interesanta…

- Cand esti un artist desavarsit stii cum sa iesi din orice incurcatura! Asa este si Daniela Gyorfi, care s-a confruntat astazi cu o situatie total neasteptata in direct la "Star Matinal".

- Viorel Lis a trecut prin momente dificile in urma cu ceva timp, cand a suferit un accident vascular, iar Oana a declarat, in repetate randuri, ca starea de sanatate a soțului ei nu este tocmai buna și se teme pentru viața soțului ei.

- Pentru a fi mai aproape de ascultatorii sai mari și mici, Itsy Bitsy FM a lansat Radiomobilul Itsy Bitsy, adica un studio pe roți, din care face transmisiuni in direct de oriunde. Prima transmisiune live din Radiomobil s-a realizat in Parcul Al. Ioan Cuza din capitala, de la Radio Plaja Itsy Bitsy,…

- Gol fabulos in Cupa Sud-americana, echivalentul Ligii Europei in America de Sud. Fotbalistul echipei braziliene Fluminense, Junior Sornoza, a marcat direct din corner in meciul din prima mansa a turulului secund cu Defensor Sporting din Uruguay.

- Diego Maradona (57 de ani) nu se dezminte nici dupa criticile primite la Campionatul Mondial, unde a afisat un comportament neadecvat. In ultima aparitie de la o televiziune din Argentina, Maradona s-a certat cu nepotul sau.

- Cea mai lunga eclipsa de Luna din secolul XXI, cu o durata totala de 102 minute, va putea fi observata la 27 iulie si va fi transmisa in direct din Namibia prin canalul sky-live.tv, informeaza vineri EFE. Transmisia in direct a acestei eclipse totale de Luna va fi realizata in colaborare cu proiectul…