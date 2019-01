Stiri pe aceeasi tema

- Debitul fluviului Dunarea, la intrarea in tara, va fi in scadere in urmatoarea saptamana, pana la valoarea de 4.100 mc/secunda, sub media multianuala a lunii ianuarie (4.950 mc/secunda), reiese din prognoza publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) valabila pana…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, atentionare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana la ora 22:00, pe raul Sebis, pe raza judetului Arad, relateaza Agerpres.Conform hidrologilor, in urmatoarele sapte ore, se vor produse scurgeri importante…

- O atenționare de Cod galben de inundatii a fost emisa de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Aceasta este valabila pana luni (24 decembrie) dupa-amiaza, in bazine hidrografice din zece judete, printre care si Satu Mare. Potrivit hidrologilor, in intervalul 22 decembrie,…

- O atentionare hidrologica de cod galben a emis Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, valabila pentru bazinele Iza, Tur, Somes, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega Veche, Bega, Timis. Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru…

- O atenționare de Cod galben de inundatii a fost emisa, vineri, de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Aceasta este valabila pana luni dupa-amiaza, in Ajunul Craciunului, in bazine hidrografice din zece judete.

- Regimul hidrologic pe raurile din tara va atinge in urmatoarele trei luni valori cuprinse intre 30% si 80% din mediile multianuale lunare, in timp ce debitul Dunarii se va situa sub mediile lunare in noiembrie si decembrie si usor peste in prima luna din 2019, conform prognozei emise de Institutul National…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o serie de atentionari Cod galben de inundatii, valabile in urmatoarele sase ore, pe rauri din judetele Bihor si...

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis atentionare Cod Galben de inundatii valabila pentru judetul Alba, miercuri, pana la ora 18.00. Este vizat bazinul hidrografic Aries. Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se…