- Un barbat a sesizat, in aceasta seara, poliția, prin apel 112, cu privire la faptul ca un tanar ar fi fost injunghiat in picior de catre o persoana. Incidentul a avut loc in municipiul Focșani. Polițiștii au mers la fața locului și au identificat tanarul in cauza, in varsta de 21 de ani, dar acesta…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost batut cu bestialitate de un tanar de 16 ani. Victima a ramas inconștienta la pamant. Incidentul a avut loc ieri, intr-un bar din localitatea Costeștii din Deal, din județul Dambovița, a notat observator.tv. Pe imagini se poate observa cum victima iși verifica un…

- Un baiat de 21 de ani din Republica Moldova a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori si batut cu bestialitate la Iași, Romania. Incidentul a avut loc in dimineața zilei de 14 iunie, in jurul orei 4, in zona Copou.

- Doi polițiști din Cluj-Napoca au oprit traficul pe o strada din oraș pentru o rața insoțita de bobocii ei. Scena inedita a fost imortalizata de un barbat din Dej. Incidentul a avut loc marți dimineața, in jurul orei 06:40, pe strada Teodor Mihali din Cluj-Napoca, in zona Iulius Mall. „Pietonii” indisciplinați…

- Incidentul s-a petrecut la Giroc, la miezul nopții. Artificierul in varsta de 38 de ani pregatea jocul de artificii pentru o nunta, in momentul in care acesta s-a activat. Barbatul era foarte aproape de materialele pirotehnice, iar ranile i-au fost fatale. Polițiștii timișeni s-au…

- Incidentul a avut loc in statia de tramvai Piata Chirila din Iasi. Femeia a apasat pe butonul de deschidere a usilor tramvaiului, iar la un moment dat, usile s-au inchis. Vatmanul a reusit sa opreasca tramvaiul, insa femeia a fost ranita la cap si la picioare, potrivit observator.tv. Oamenii…

- Descoperire socanta, facuta in weekend, la Iasi • Cadavrul unui tanar in varsta de 30 de ani a fost gasit plutind pe luciul unui lac • Politistii au fost informati despre disparitia barbatului chiar de tatal acestuia • Oamenii legii au plecat in cautarea sa si l-au gasit printre stuf pe malul lacului…

- UPDATE, ora 10:57 Focuri de arma pe o strada din municipiul Iasi! Un polistist local a tras un foc de avertisment in aer, cu o arma letala, pentru a opri un sofer care a refuzat sa se legitimeze. Incidentul s-a pretrecut, astazi dimineata, in jurul orei 8,30, pe Bulevardul Socola, in apropiere de…