Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unei descinderi intreprinse joi intr-o casa din cartierul Rigasa, politia din Kaduna a descoperit aproape 400 de elevi si studenti "de nationalitati diferite", inchisi si legati in lanturi, in ceea ce mass-media denumeste de atunci "casa ororilor". Responsabilii institutiei ii obligau sa locuiasca…

- "Era un copil cuminte, invața bine, din «Saru'mana» nu te scotea. Și era și frumușica, saraca", povestește o vecina despre Adriana Mihaela Fieraru, fetița ucisa din satul dambovițean Gura Șuții. Parinții copilei lucreaza cu ziua, mama, in agricultura, tatal, in construcții, "așa au crescut șase copii,…

- Un voluntar care se ocupa de copiii de etnie roma din Baia Mare spune ca a primit telefoane de la institutia de invatamant unde trebuie sa invete 12 elevi, prin care i s-a cerut ca micutii sa fie dusi la scoala abia marti, 10 septembrie, sau miercuri. Motivul ar fi fost evitarea unei revolte a celorlalti…

- 17 copii care invata la Scoala primara nr. 2 din orasul Borsa, unitate de invatamant subordonata Scolii Gimnaziale nr. 9 din localitate si aflata pe un deal, ar putea fi mutati la o alta scoala, mai la vale. Practic, acestia ar trebui sa parcurga o distanta mult mai mare. Data fiind situatia, parintii…

- Mai multi hoti au dat buzna in curtea unui locuitor al orasului Sangera de unde au furat mai multe bunuri in valoare de 13.500 de lei. Totul s-a intamplat marti dimineata, in jurul orei cinci.Din imaginile video surprinse de camerele de supraveghere, pot fi vazuti cinci tineri.

- Mai mulți activiști s-au legat cu lanțuri de șinele de cale ferata pentru a opri un tren ce transporta autovehicule Volkswagen, in cursul unui protest ecologist care a avut loc in apropierea orașului german Wolfsburg, informeaza agenția de știri Dpa.Trenul nu se afla pe o linie de cale ferata…

- Un șofer roman care gonea pe strazile din Germania a intrat, se pare, intenționat intr-un tir. Barbatul era „live” pe Facebook și le transmitea un mesaj tulburator parinților. Incidentul a avut loc ieri, la ora 20.30 (ora 21.30, ora Romaniei). Tanarul le-a spus parinților ca vrea sa se sinucida fiindca…

- Parinții preșcolarilor și elevilor pana in clasa a patra vor putea primi tichete educaționale pentru achitarea programelor de tipul „Școala dupa școala”, potrivit unui proiect legislativ inregistrat pentru dezbatere la Camera Deputaților. Cu ajutorul acestor vouchere, parinții vor putea plati total…