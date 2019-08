Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre romani, respectiv 60%, au o imagine pozitiva despre UE, iar 52% dintre ei au incredere in Uniunea Europeana, situandu-se astfel peste media din Uniune, releva datele Eurobarometrului de primavara 2019. Romania se afla pe locul 2, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce…

- România se plaseaza în rândul statelor Uniunii Europene cu cea mai mare inegalitate a veniturilor, fiind devansata doar de Bulgaria, Lituania si Spania, arata datele publicate joi de Eurostat pe baza datelor colectate în anul 2017,

- Cu 3,9%, Romania este din nou campioana inflației in Uniunea Europeana, in luna iunie, urmata de Ungaria cu 3,4% și Letonia cu 3,1%, informeaza Eurostat, conform Mediafax.Inflația in zona euro a fost in 1,3%, in creștere fața de 1,2% in mai, iar in uniune a fost 1,6%, la fel ca in luna mai.…

- Pretul locuintelor a crescut cu 4% in zona euro si in Uniunea Europeana in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, un avans mai redus fiind inregistrat in Romania, unde acesta a urcat cu 3,3% in ritm anual, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica…

- Angajarile in randul absolventilor din Uniunea Europeana cu varsta cuprinsa intre 20-34 de ani, care au reusit sa absolve studii superioare in ultimii trei ani, s-a situat in 2018 la 85,5%. In acest fel, Romania fiind peste media europeana, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica…

- Aproape un sfert (23%) din populatia Romaniei era ocupata in agricultura in 2018, ceea ce plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, unde media populatiei ocupate din sectorul agricol era de 4%, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In randul…

- Acum 20 si putin de ani, comuna Ciugud, din judetul Alba, arata ca multe alte zone rurale din tara: fara gaze, cu drumuri de noroi, fara apa curenta, cu scoli vechi, fara camine culturale, fara locuri de munca, fara perspective. Odata cu intrarea in Uniunea Europeana, aceste lucruri s-au schimbat. Ciugud…

- Romania se situeaza pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul loc la productia de miere, a afirmat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la conferinta 'Apicultura in context european si mondial'. "In ultimii…