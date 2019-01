Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a anunțat luni ca numarul infractorilor eliberați din închisori în baza legii recursului compensatoriu se ridica la 14.402, mai mult de 700 dintre aceștia întorcându-se deja dupa gratii.

- In contextul recentelor abordari in spatiul public a efectelor determinate de punerea in aplicare a Legii 169 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254 2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, Administratia…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta, referitor la eliberarile datorate recursului compensatoriu, ca, in perioada 2014-2018, dintr-un total de 14.402 detinuti care au beneficiat de prevederile legii, 11.851 au fost eliberati conditionat, iar restul de 2.551 au fost eliberati la termen.

- Zeci de deținuți inchiși pentru diferite perioade de timp la Penitenciarul Aiud au dat in judecata institutia de detinere, Administratia Nationala a Penitenciarelor si Statul Roman, prin ANAF, pentru a obtine daune morale de zeci de mii de lei ca urmare a conditiilor pe care le-au indurat la inchisoare.…

- De la inceputul anului pana la sfarsitul lunii octombrie, aproximativ 11.000 de detinuti au fost eliberati. Dintre aceștia peste 9.000 in baza Legii nr. 169/2017 privind recursul compensatoriu, iar peste 8.800 de persoane au ajuns in detentie, potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP).…

- Efectul Legii recursului compensatoriu, numita „grațiere mascata” intr-o postare facuta publica, astazi, pe site-ul Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP), este o scadere a numarului deținuților cu 4698, in ultimul an. Eliberați, prin reducerea pedepsei,…