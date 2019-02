Stiri pe aceeasi tema

- Inca un medic fals a fost descoperit in Romania. Din primele informatii, noul medic fals a fost descoperit in urma anchetei facuta de Colegiul Medicilor din Bucuresti si Directia de Sanatate Publica Bucuresti.

- Apar primele reacții ale autoritaților la investigația Libertatea despre chirurgul fals care a operat la patru clinici private din Romania, fara a avea studii de medicina. Ministrul Sanatații nu neaga ca Direcția de Sanatate Publica a dat parafa, dar spune ca l-au angajat ilegal clinicile. Ce nu a spus…

- La o zi de cand s-a aflat despre cazul “falsului medic” italian care ar fi profesat in Romania si ca acesta a avut un cod de parafa eliberat de Directia de Sanatate Publica Bucuresti, pe masura ce se fac verificari in aceasta speta, ministrul Sanatatii a dezvaluit cum anume s-ar fi justificat functionara…

- Directia de Sanatate Publica Bucuresti, care a acordat cod de parafa italianului care s-a dat drept chirurg si a ajuns sa faca operatii in sistemul privat romanesc a luat decizia de a-l muta disciplinar pe functionarul care a atribuit parafa italianului. De asemenea, a fost demarata o ancheta interna.

- Barbatul cu doar 8 clase absolvite a primit in Italia o condamnare de un an si jumatate cu suspendare, pentru o infractiune asemanatoare. In Italia, Matteo Politi era parcagiu. Barbatul nu intra in sala de operație singur, așa s-a descoperit ca este un chirurg fals. Asistentele au observat ca acesta…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, ca un fals chirurg italian a fost depistat in Romania, barbatul operand in mai multe clinici private fara a avea insa dreptul de libera practica, ci doar o parafa. Sorina Pintea a spus ca momentan nu stie de ce respectivul cetatean a fost angajat…

- Scandalul apei potabile din București ia o amploare nebanuita și se ajunge la decizii drastice din partea Guvernului. Un document intrat in posesia STIRIPESURSE.RO arata ca Apa Nova avea un protocol cu Ministerul Sanatații.Citește și: Moment HALUCINANT in PSD: cum pedepsește Liviu Dragnea…

- Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si dreptul la ocrotirea sanatatii. „Este opțiunea fiecaruia sa dea in judecata. Sincer, nu prea vad pentru ce ar putea sa dea in judecata,…