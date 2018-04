Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 27 martie, ziua in care in urma cu 100 de ani s-a semnat unirea Basarabiei cu Romania, la Buzau, a fost dezvelita statuia lui Alexandru Marghiloman, omul politic care a jucat un rol important in realizarea Marii Unirii. Evenimentul a avut loc chiar la Vila Albatros, fosta reședința a primului…

- Astazi, 27 martie, ziua in care in urma cu 100 de ani s-a semnat unirea Basarabiei cu Romania, la Buzau, a fost dezvelita statuia lui Alexandru Marghiloman, omul politic care a jucat un rol important in realizarea Marii Unirii. Evenimentul a avut loc chiar la Vila Albatros, fosta reședința a primului…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, cere ca profesorii care au boicotat simularea Evaluarii Nationale sa fie sanctionati disciplinar. Popa spune ca trebuie clarificat daca boicotul a fost un conflict de munca sau a reprezentat o neindeplinire a sarcinilor de serviciu. „Daca acest boicot este un conflict…

- Președintele nu mai numește conducerea ICCJ. Comisia Iordache a schimbat prevederile Statutului Magistraților, marți dimineața. Luni, Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Desfasurata in conditii dificile din cauza protestelor profesorilor buzoieni, simularea la examenul de Evaluare Nationala s-a incheiat cu rezultate nu tocmai stralucite. Potrivit informatiilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Buzau, doar 45 % dintre elevii buzoieni de clasa a VIII-a au reusit sa…

- Dascali exceptionali din invatamantul preuniversitar, „care au un alt fel de a face lucrurile si o vocatie aparte de a se dedica elevilor lor”. Acesta este principiul prin care proiectul MERITO incearca de trei ani sa gaseasca cei mai merituosi profesori din tara, bazandu-se nu doar pe CV-ul acestora,…

- Numarul mediu de pensionari a crescut in trimestrul IV 2017 cu 5.000 de persoane, la 5,229 milioane persoane, iar pensia medie lunara a fost de 1.132 lei, mai mare cu 2,4% fata de trimestrul precedent, informeaza INS. Pensia medie de asigurari sociale de stat a fost de 1.071 lei, iar…

- Indemnizatiile prea mici in comparatie cu functia detinuta i-a facut pe multi primari sa caute diverse metode de a-si rotunji veniturile. Unii alesi au crezut de cuviinta sa ia bani in plus in fiecare luna pe motiv de stres sau dificultatea muncii, dar si-au multumit si functionarii cu sporuri ,,de…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, le-a cerut, duminica, membrilor PNL, in incheierea lucrarilor Consiliului National al acestei formatiuni politice, sa inceteze cu ,,blaturile“, le-a spus ca partidul este in ofensiva si ca ,,oastea trebuie trezita”, afirmand ca vrea ca fiecare…

- • CSU Targoviste – HC Buzau 21-41 (10-21) Debut convingator si fara emotii in returul Diviziei A pentru echipa masculina de handbal. In primul meci al anului, in startul partii a doua a campionatului, HC Buzau s-a impus categoric, pe terenul penultimei clasate, CSU Targoviste, duminica dupa-amiaza,…

- Disputa dintre sindicaliștii din invațamantul buzoian și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) s-a lasat astazi cu demisia unui lider de sindicat. Este vorba despre liderul profesorilor de la Școala 15 „George Emil Palade”, unul dintre cele mai puternice nuclee ale mișcarii sindicale…

- Disputa dintre sindicaliștii din invațamantul buzoian și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) s-a lasat astazi cu demisia unui lider de sindicat. Este vorba despre liderul profesorilor de la Școala 15 „George Emil Palade”, unul dintre cele mai puternice nuclee ale mișcarii sindicale…

- "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile. Au spus ne-ar placea sa vorbim. Si am spus La fel si noi, dar trebuie sa va denuclearizati, trebuie sa va denuclearizati", a declarat Trump la cina anual a Clubului Gridiron. "Ne vom intalni si vom vedea daca se intampla ceva pozitiv",…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, vineri, ca presedintele iranian Hassan Rouhani i-a promis ca exista planuri de a le permite femeilor sa participe la meciurile de fotbal din tara in cel mai scurt timp. Infantino a declarat ca l-a intalnit pe Rouhani in timpul unei vizite la Teheran,…

- Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina. Reprezentanții organizațiilor unioniste considera ca acesta este primul pas oficial catre idealul…

- Pompierii buzoieni au acționat in aceasta searai pentru stingerea unui incendiu dec lanșat intr-un partament din Sarata Monteoru. Incendiul a fost provocat cel mai probabil de la o țigara, sunt primele concluzii la care au ajuns pompierii buzoieni care au acționat in aceasta seara pentru stingerea incendiului…

- „Am avut discutii cu cei din mediul privat si m-am bucurat ca mi-au dat dreptate si ca nu au scazut salariile nete la angajati, ci au ramas ca si anul trecut, sau au fost cresteri oarecare", a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, dupa o intalnire cu reprezentantii CNSLR Fratia. Potrivit ministrului,…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. 'Proiectul de lege este finalizat, dar facem…

- Experienta unica pentru spectatorii buzoieni care vor fi prezenti, astazi, la Teatru „G. Ciprian”. Reprezentantii teatrului buzoian ofera spectatorilor posibilitatea de a testa in premiera un experiment digital aparte, care face parte din viitorul spectacol produs in cadrul proiectului „Tele-Encounters”,…

- Primarul Constantin Toma a lansat, duminica, pe pagina sa oficiala de Facebook, un mesaj de susținere a talentatei soliste buzoiene Dora Gaitanovici, care va participa, la finala naționala Eurovision, care incepe la ora 21,00. Toma transmite, astfel, un indemn catre buzoieni sa o susțina, prin votul…

- Pensionari, asigurati ai sistemului de pensii sau persoane beneficiare de legi speciale, carora le este reglementat dreptul de a beneficia de bilete de tratament balnear, sunt informati de Casa Judeteana de Pensii Buzau anunta ca, in urma publicarii, in Monitorul Oficial al Romaniei nr.128/09.02. 2018,…

- La 5 martie sentinta finala in procesul lui Ludovic Orban Presedintele PNL, Ludovic Orban, va afla pe 5 martie sentinta finala în procesul în care a fost acuzat ca i-a solicitat omului de afaceri Tiberiu Urdareanu bani pentru campania electorala din 2016 pentru Primaria Capitalei.…

- Profesorii care fac parte din Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant vor picheta, miercuri si joi, sediul Ministerul Muncii din Bucuresti. La protest vor fi prezente si cadre didactice din Buzau. Decizia a fost luata dupa ce federatia a trimis memorii cu problemele din sistemul de educatie catre…

- Reprezentantii cooperativei agricole „Tara Mea” anunta ca, in urmatoarele doua luni, vor deschide o fabrica de lactate la Barlad, in urma unei investitii de 7 milioane de euro, urmand ca alte doua milioane de euro sa fie alocate pentru modernizarea fabricilor similare de la Berca si Arad. Cu trei fabrici,…

- Președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, ca 27 dintre secretarii de stat propuși de formațiunea sa politica vor fi inlocuiți: ,,Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat care vor fi inlocuiți, din 96. Mai sunt doua-trei cazuri in care…

- Jurnalistul Ionuț Cristache este revoltat dupa ce a vazut inregistrarile Antena 3 in care au fost prezentate o serie de inregistrari audio, ce redau presupuse discuții purtate de procurorul șef al Serviciului Teritorial Ploiești - Onea Lucian cu inculpatul Cosma Vlad și ii cere deschis Laurei Codruța…

- Persoanele care nu au cotizat la fondul de pensii cel putin 10 ani vor fi scoase din randul pensionarilor si vor avea un statut de asistati social, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Este vorba de acele persoane care in prezent beneficiaza de pensia sociala minima. ”Vom scoate din randul…

- INTALNIRE… Reprezentantii pensionarilor vasluieni au discutat ieri cu prefectul judetului Vaslui, in cadrul intalnirii Comitetului Consultativ de Dialog Civic. Au fost puse in discutie problemele cu care se confrunta pensionarii vasluieni, dar s-a discutat si despre legea pensiilor. Acestia au explicat…

- Sedinta Comitetului Executiv al Asociatiei Judetene de Fotbal de luni, 5 februarie, a avut ca principal punct pe ordinea de zi definitivarea componentei celor sapte comisii de lucru din cadrul institutiei. Gheorghe Mihalache (Competitii), Cristian Lupu (Tehnica), Cezar Ionescu (Copii si Juniori), Razvan…

- Urmare a inițiativei unor persoane de varsta a 3-a,la nivelul municipiului Campia Turzii,s-a constituit Filiala ,,Transilvania” a Asociației Naționale a Pensionarilor din Romania. Read More...

- Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret Buzau (CCPT), organism constituit de Consiliului Judetean Buzau, si-a desemnat, miercuri, presedintele. Doi buzoieni au candidat pentru functia de conducere a CCPT, Ionut Ilie si Stefan Gorgoteanu, ultimul dintre ei obtinand cele mai multe voturi. Stefan…

- Universitatea București și Camera Consultanților Fiscali vor instrui, in cadrul unui program cu fonduri europene destinat formarii antreprenoriale, aproape 400 de persoane, urmand ca 47 dintre acestea sa primeasca sprijin financiar de pana la 160.000 lei pentru implementarea și dezvoltarea de afaceri…

- Imediat dupa investirea noului Guvern s-a speculat ca presedintele Klaus Iohannis i-a chemat la discutii pe Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea. Seful Senatului neaga ca ar fi participat la aceasta discutie si spune ca nu are ce discuta cu seful statului.Citește și: SURSE! Un TITAN strain…

- Politicianul buzoian Cezar Preda, deputat liberal de Dambovita, a fost ales presedinte al grupului Partidului Popular European din cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. El fost desemnat pe aceasta functie dupa ce a candidat impotriva unui fost europarlamentar olandez si a unui parlamentar…

- • Florin Stoica de la OPINIA, locul al doilea la Cupa Presei ,,24 Ianuarie“ Presedintele organizatiei judetene a Partidului National Liberal, deputatul Cristinel Romanescu, care detine si functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis de Masa, a organizat, miercuri, la Sala Athena din cadrul complexului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat marți ce a discutat cu reprezentații UDMR.„Am discutat despre educație, despre sanatate, despre infrastructura, despre agricultura, despre funcționarii publici. (...) S-a discutat despre fonduri europene, despre preluarea de catre Romania a președinției…

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata luni, de la ora 16.00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. …

- • Goluri multe in prima etapa Zece echipe afiliate Asociatiei Judetene de Fotbal au luat startul, la sfarsitul saptamanii trecute, la Sala Sporturilor, in prima editie a Campionatului Judetean de futsal, o competitie ce are ca scop declarat atragerea a cat mai multi practicanti ai fotbalului in sala.…

- Daca, pana acum, cadrele didactice isi primeau salariile, in functie de unitatea de invatamant la care activau, de pe 5 pana pe data de 15 ale fiecarei luni, incepand din aceasta luna, profesorii isi vor primi salariile incepand cu data de 14 a fiecarei luni. Greu de crezut ca aceasta data va fi respectata…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Social-democratii buzoieni s-au aflat printre cele zece organizatii PSD din tara care au dat peste cap unul dintre planurile lui Liviu Dragnea de inlaturare a premierului Mihai Tudose, respectiv motiunea de cenzura, privita ca o varianta de lucru in cazul in care primul-ministru ar fi refuzat sa demisioneze.…

- Social-democratii se afla din nou intr-un conflict intern. Ultimele ore sunt insa cele decisive. Pleaca Mihai Tudose din Guvern sau pleaca ministrul de Interne, Carmen Dan? Disputa a inceput...

- Ordinul prin care ministrul Educatiei Liviu Pop schimba Regulamentul de organizare a scolilor a starnit reactii contradictorii intre elevi si profesori. Cea mai importanta modificare, care starneste nemultumirea asociatiilor de elevi, se refera la telefoanele mobile. Si pana acum, utilizarea lor era…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau a fost luat cu asalt in ultima zi a inscrierilor pentru posturile vacante scoase la concurs cu recrutare din sursa externa. Astfel, peste 15 buzoieni s-au prezentat in data de 10 ianuarie la Serviciul de Resurse Umane a institutiei pentru a-si depune dosarul.…

- Inca de la sfarsitul anului trecut, presedintele Asociatiei Judetene de Fotbal Arad, Adrian Lucaci, a anuntat demararea modernizarii sediului de pe strada Infanteriei nr. 3. Lucrarile la nivelul parterului sunt inaintate, dorinta mai marilor AJF Arad fiind ca pana la startul sezonului de primavara inclusiv…

- Dupa prima incercare de anul trecut, buzoianca Dora Gaitanovici s-a inscris din nou la selectia nationala a concursului Eurovision cu o compozitie proprie. Considerata una dintre cele mai promitatoare tinere artiste din muzica romaneasca, Dora a reusit sa se califice in semifinala concursului cu piesa…

- Dupa prima incercare de anul trecut, buzoianca Dora Gaitanovici s-a inscris din nou la selectia nationala a concursului Eurovision cu o compozitie proprie. Considerata una dintre cele mai promitatoare tinere artiste din muzica romaneasca, Dora a reusit sa se califice in semifinala concursului cu piesa…

- Pentru a intelege cat mai bine evolutiile din interiorul organizatiei judetene a Partidului National Liberal din 2017 trebuie sa ne intoarcem in luna mai a anului 2005, cand prim-vicepresedintele PNL Alexandru Atanasiu facea, la Bistrita, la o intalnire cu „liberalii traditionali“, declaratii fara precedent…

- Reprezentantii medicilor de familie apreciaza ca ”decizia iresponsabila” a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) de a nu mai continua semnarea actelor aditionale reprezinta o incalcare grava a legii, iar aproximativ 4,5 milioane de romani au ramas fara medici de familie. In plus, acestia solicita…