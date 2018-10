Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul stangii in alegerile prezidentiale din Brazilia, Fernando Haddad, a declarat ca va lupta pana la capat pentru a impiedica 'instalarea fascismului in Brazilia', cu cinci zile inaintea turului al doilea in care adversarul sau de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, este cotat ca mare favorit,…

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, a intrunit 46,46 % din voturi la alegerile prezidentiale desfasurate duminica in Brazilia, urmand sa-l infrunte intr-un al doilea tur pe reprezentantul Partidului Muncitorilor, Fernando Haddad, care a obtinut 28,69%, transmite AFP, care citeaza rezultatele…

- Jair Bolsonaro, politician de extrema dreapta și candidat in alegerile prezidențiale din Brazilia, se afla in stare grava, dupa ce a fost injunghiat in timpul campaniei din Juiz de Fora, noteaza The...

- Principalul candidat la alegerile prezidențiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a fost atacat cu un cuțit in timpul unei manifestații electorale care a avut loc in orașul Juiz de Fora. Politia a anunțat...

- Principalul candidat in alegerile prezidentiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a fost ranit in urma unui atac cu cutit, in timpul unei manifestatii din timpul campaniei electorale. Medicii si oficiali ai spitalului din Brazilia care se ocupa de Bolsonaro spun ca pacientul s-a aflat intr-o prima faza…

- Deputatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, favoritul primului tur al alegerilor prezidentiale de luna viitoare din Brazilia, a fost operat joi de urgenta dupa ce a fost injunghiat in abdomen la un miting de campanie, transmite AFP. Foto: (c) RAYSA LEITE / EPA Unul din fiii sai, Flavio Bolsonaro,…

- Principalul candidat in alegerile prezidentiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a fost ranit in urma unui atac cu cutit, in timpul unei manifestatii electorale desfasurate in orasul Juiz de Fora, a relatat joi presa locala, citata de site-ul agentiei Dpa.

- Partidul muncitorilor (PT) a anuntat ca a depus oficial miercuri la Tribunalul superior electoral candidatura liderului sau istoric Luiz Inacio Lula da Silva, in prezent incarcerat, la alegerile prezidentiale braziliene din octombrie, relateaza AFP si DPA, potrivit Agerpres. "Este oficial!…