Stiri pe aceeasi tema

- Evolutiile economice raman "mai slabe decat ne-am asteptat" deoarece incertitudinile economice - escaladarea razboiului comercial, cresterea mai lenta a PIB-ului global si efectele Brexitului - ameninta sa submineze increderea - a avertizat presedintele BCE, Mario Draghi. "Datele pe care le…

- Romania inregistra in trimestrul trei din 2018 cel mai ridicat nivel al deficitului guvernamental din Uniunea Europeana, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In zona euro, deficitul guvernamental s-a situat la 0,5% din PIB in trimestrul trei din 2018, in crestere…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in decembrie la 1,6% in zona euro si la 1,7% in Uniunea Europeana, de la 1,9% si, respectiv, 2% luna precedenta, iar Estonia si Romania au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Cifra…

- Ministerul Agriculturii analizeaza adoptarea unor masuri care sa duca la limitarea creșterii prețului la produsele de baza. „Ministerul Agriculturii analizeaza masurile luate de alte state, cum ar de Franța, pentru limitarea creșterii exagerate a prețurilor unor produse de baza, care sa dezechilibreze…

- Suntem pe primul loc in UE la porumb si floarea soarelui Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, ieri, pentru AGERPRES, ministrul…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in octombrie la 2,2% in zona euro si in Uniunea Europeana, de la 2,1% luna precedenta, in timp ce Estonia si Romania au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro,…

