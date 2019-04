Îngrijorare la Bruxelles. Anunţul Chinei despre investiții Mult timp, Occidentul a considerat Rusia drept principalul rival in aceasta regiune fragila si saraca din Europa de Sud-Est. Insa noul actor care conteaza este China, tara care a decis sa investeasca in aceasta regiune prea saraca pentru a-si dezvolta infrastructura si a-si sustine industria in criza. Pentru moment, UE este responsabila pentru 70% din investitiile straine directe in Serbia, Albania, Bosnia-Hertegovina, Kosovo, Macedonia de Nord si Muntenegru, o cifra mult mai importanta decat investitiile chineze de 1%, arata datele furnizate de Comisia Europeana pentru perioada 2007-2016.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

