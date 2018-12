Îngrijorare la Berlin: Clanurile mafiote recrutează migranți Aceasta evolutie ingrijoreaza autoritatile germane, deja acuzate ca au subestimat aceste grupari ce folosesc metode adesea spectaculoase, se arata intr-un articol publicat marti de AFP. Aceste organizatii familiale delincvente ''cauta sa faca pentru altii munca murdara'', cum ar fi vanzarea drogurilor sau jafurile marunte, explica Benjamin Jendro, membru al sindicatului GDP din politie. Multi dintre refugiatii recrutati sunt ''barbati veniti singuri in Germania'' si care inca nu au avut probleme cu justitia in aceasta tara, iar ''daca sunt prinsi nu vor ajunge in inchisoare'', adauga reprezentantul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

