Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatia ucraineana a incercat sambata sa risipeasca temerile asupra riscurilor de concesii dezavantajoase din partea presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, odata cu apropierea unui summit cvadripartit alaturi de Rusia, Franta si Germania, informeaza AFP. "Presedintele Zelenski…

- Cei doi sefi de stat au discutat despre recentul schimb de prizonieri intre Ucraina si Rusia, calificat drept 'o importanta actiune umanitara', intr-un comunicat al Kremlinului, si au cazut de acord asupra faptului ca a oferit un impuls inaintea unui summit al asa-numitului 'grup Normandia' - din…

- In timpul conversatiei telefonice, cei doi lideri au convenit sa continue planurile de a organiza un summit in asa-zisul format Normandia, care include Franta, Germania, Rusia si Ucraina, pentru solutionarea conflictului ucrainean, a spus Steffen Seibert.Presedintele francez Emmanuel Macron…

- Președintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, în fața lui Vladimir Putin, pentru un summit în formatul Normandia "în urmatoarele saptamâni", apreciind ca exista o "schimbare reala" în relațiile dintre Kiev și Moscova, scrie AFP."Alegerile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul italian Giuseppe Conte, presedintele rus a spus ca Moscova intelege ca Roma are o marja limitata de manevra din cauza diversilor factori, dar spera ca Italia sa poata explica Uniunii Europene pagubele pe care sanctiunile blocului comunitar le-au facut,…