Stiri pe aceeasi tema

- La primul turneu dupa ce a dat nastere unei fetite, Serena a intrat pe tablou gratie clasamentului protejat, dar si-a pierdut statutul de cap de serie pe care-l avea inainte de pauza de mai bine de un an. Astfel, americanca a ajuns sa-si infrunte sora inca din turul al treilea, moment care n-ar fi…

- Cristina Spatar i-a botezat baiețelul Deliei Antal. Cele doua artiste au facut primele declarații despre evenimentul emoționant. Edan, in varsta de 10 luni a fost creșinat astazi. “Nici nu a vrut sa bage capusorul in cristelnita. Este al doilea copil botezat de mine anul asta. Ma onoreaza sa fie nasica…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut o vizita in județul Sibiu și a mers inclusiv la o familie de agricultori. Petre Daea s-a pus la masa cu cel mai mare critic al sau, un baiețel de 11 ani, Raul Ștefu.Citește și: Haos general in PSD, in spatele usilor inchise. Cum se anihileaza reciproc…

- Irina Socol, fondatorul SIVECO și fosta prietena cu Ana Marian Patru, fostul președinte al Autoritații Electorale Permanente (AEP) reacționeaza dur dupa ceea ce ea considera a fi minciunile fostei ei prietene. Irina Socol susține intr-un drept la replica trimis redacției STIRIPESURSE.RO ca Ana Maria…

- Fiica unui cuplu originar din Soroca are o „jucarie” deosebita, creata chiar de tatal ei. Panoul pentru joaca care include zeci de obiecte curioase pentru Fetița de doar 11 luni, i-a captat imediat atenția, iar de atunci, zilnic iși pentrece timpul util și interesant, informeaza Observatorul de Nord.…

- Actrița Clarie Holt a facut avort. Clarie Holt a dezvaluit, intr-o postare emoționanta pe Twitter, ca a facut avort. Actrița australiana, cunoscuta pentru rolul sau din serialul The Vampire Diares, a distrbuit vestea devastatoare duminica, intr-un mesaj emoționant despre pierderea suferita. Pe langa…

- Andreea Balan și George Burcea formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi s-au casatorit in luna martie a acestui an. In octombrie 2016 a venit pe lume fetița lor, Ella. Acum, Andreea a vorbit și despre cel de-al doilea copil. Pentru ca Ella a fost un copil dorit…

- Un bebelus de doar cinci luni se afla in stare extrem de grava dupa ce s-a lovit la cap, cel mai probabil fiind scapat din brate de parinti. Fetita a fost adusa initial saptamana trecuta la Spitalul de Copii „Sf. Maria" dupa ce i s-a facut rau si a intrat in stop cardio-respirator, fiind resuscitata…

- Pentru a scapa de pedeapsa parinților, un minor din satul Lopatnic, raionul Edineț, a pornit pe jos in direcții necunoscute, astfel ratacindu-se in zona de frontiera. La intervenția polițiștilor de frontiera, copilul fost depistat și intors in familie.

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, devenita recent Chera, va fi mama pentru a treia oara, potrivit Spy News.Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul…

- Un copil de trei ani a murit si alte doua persoane au fost grav ranite, printre care si tatal minorului, pietoni ce au fost accidentati miercuri seara de o masina condusa de un tanar, in...

- Billy Graham scria, in cartea sa ,,Familia de altadata”: „Cainilor le vine ușor sa-și arate afecțiunea. Ei nu se imbufneaza și nu stau suparați. Nu fug niciodata de acasa cand sunt tratați nedrept. Nu se plang niciodata de mancarea ce li se da. Nu se plang de cum arata casa. Sunt cavaleri și curajoși.…

- Sofia Anais si Traian Jr. vor avea, foarte curand, o surioara sau un fratior! Elena Basescu este gravida in sase luni. Confirmarea fericitei vesti pentru familia Basescu a fost facuta publica prin intermediul unei retele de socializare, dupa ce presa mondena a vehiculat informatia cum ca fata cea mica…

- Maia are 12 ani și de 209 zile nu și-a mai primit tratamentul pe care, teoretic, ar trebui sa i-l asigure statul roman. In Romania insa, imunoglobulinele au fost retrase de pe piața in iulie 2017 și, de atunci, a curs cu promisiuni neonorate. Mama Maiei are un nou mesaj dur pentru autoritați.

- Un copil a cazut in raul Mures, vineri dimineata, in zona podului rutier din Micalaca, din municipiul Arad. The post Interventie-fulger a pompierilor, pentru salvarea unui copil a cazut in raul Mures appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat care nu este informat si constient ca un copil schimba dinamica cuplului va fi foarte dezamagit, suparat, deoarece va perpetua multe așteptari neimplinite, cele mai multe fiind așteptari nerealiste.

- Cateva sute de turisti, majoritatea straini, care au mers ieri la Castelul Bran din Romania, au avut ocazia sa lege lacate ale iubiri la poalele fortaretei si sa intre in Sufrageria Regala, unde, acompaniati de muzica, fructe ciocolata si ceai, si-au facut declaratii de dragoste.

- Simona Halep debuteaza maine in echipamentul celor de la Nike. Numarul 2 WTA a vorbit despre insemnatatea acestui moment. Meciul dintre Halep și Makarova se joaca miercuri și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport. "Sunt extrem de fericita ca am semnat acest contract.…

- Un incident petrecut la un spatiu de joaca din Botosani a starnit un adevarat scandal etnic. Dupa ce un copil de etnie roma a furat bani dintr-un spatiu de joaca, patroana respectivului loc de distractie pentru copii a postat pe internet un mesaj care a scandalizat comunitatea. Mai precis, a interzis…

- In semifinalele competitiei de 250 de puncte ATP, cu premii totatel de 560.000 de euro, Copil s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 16 minute. In urma acestui succes, el va urca pe locul 74 ATP, cel mai bun din cariera. Calificarea in finala este recompensata in capitala Bulgariei cu un premiu…

- Oficialii unei gradinite renumite din Timisoara au declansat o ancheta interna dupa ce o mama si-a retras copiii de la gradinita si a depus o plangere la Inspectoratul Scolar in care o acuza pe o educatoare ca doarme in timpul programului de lucru.

- Divorțurile intre parinți au consecințe nefaste mai ales asupra copiilor. Unii dintre parinți uita dupa divorț ca mai au copii carora trebuie sa le acorde tot sprijinul, inclusiv cel material.

- Domnișoarelor, el este Mihai, nepotul Madalinei Manole! Atunci cand era copil, artista il iubea ca pe ochii din cap și-i aducea jucarii din toate colțurile lumii. Seamana leit cu matușa lui!

- Barbatul care a batut un baiat de clasa a VIII-a intr-o sala de clasa a școlii din localitatea timișeana Sanmihaiu Roman a fost reținut pentru 24 de ore. Suspectul s-a prezentat la postul de poliție din localitate impreuna cu un avocat și, in urma audierilor și a administrarii probelor s-a decis reținerea…

- Un copil de patru ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a cazut de la etajul 3. Martorii au fost cei care au sunat la 112 pentru a anunta autoritatile. Din fericire, nu are rani care sa-i puna viata in pericol. Politistii ajunsi la fata locului au deschis o ancheta, pentru a…

- Aproximativ 200 de copii de la patru gradinite din Galati au participat, joi, la un flashmob umanitar pentru un baietel care are nevoie de bani pentru o interventie chirurgicala de implantare a nervilor, la Viena, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cadavrul unui minor in varsta de 11 ani a fost gasit strangulat intr-o construcție auxiliara din gospodaria matușii sale. Descoperirea macabra a avut loc ieri, 31 ianuarie 2018, in localitatea Talmaza din raionul Ștefan Voda, scrie Today.md.

- Semnul zodiacal în care ne-am nascut spune foarte multe lucruri despre noi. Indiciile din stele și planete sunt un bun prevestitor al destinului nostru. Sanatatea, banii, fericirea, chiar și dragostea, toate sunt scrise în stele.

- O femeie, in varsta de 28 de ani si originara din Uzbekistan, fosta republica sovietica din Asia Centrala, s-a inteles cu un cuplu de cetateni din aceeasi regiune in vara anului 2016 sa le vanda urmatorul ei copil.

- Un copil de 13 ani a fost impuscat, sambata, in picior si are o fractura deschisa fiind transportat de la spitalul din Barlad la Spitalul ”Sfanta Maria” din Iasi. Accidentul s-a produs pe un fond de vanatoare din apropierea localitatii Murgeni unde avea loc o partida de vanatoare organizata legal. Deocamdata,…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si un copil au murit, iar un alt copil si un adult au fost raniti.

- Vicepresedintele PNL Florin Citu afirma ca Romania se afla in criza, iar Ministerul Finantelor Publice pregateste echipa de negociatori pentru a contracta un imprumut mare, "al doilea ca marime" din istoria tarii noastre. "Partenerii nostri strategici au dat verdictul. Romania este in…

- Cunoscuta vedeta Kim Kardashian a raspuns zvonurilor conform carora aceasta ar fi avand in plan sa aiba un al patrulea copil. Ea a afirmat faptul ca intentioaneaza sa aiba un al patrulea copil. Reactia a venit ca raspuns la un articol aparut intr-o cunoscuta publicație.In cadrul acestuia se vestea venirea…

- Oana Zavoranu este decisa sa devina mamica si vrea sa faca rapid un contract cu o mama surogat. Vedeta a mai precizat ca s-a saturat sa fie intrebata la fiecare pas de ce nu vrea sa ramana insarcinata. A

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, in jurul orei 9.15, Politia Orasului Calan a fost sesizata despre un inceident care a avut loc intr-o scoala din localitate. "Politia Orasului Calan a fost sesizata direct de un minor in varsta de…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Dâmbovița a anunțat, azi, ca Institutul Marius Nasta din București a confirmat primul caz de tuberculoza la unul din cei trei internați, dupa ce o educatoare a venit la Gradinița din Bucșani, deși era bolnava.

- BERBEC Vei inceta sa mai fii singura in momentul in care nu vei mai privi o relatie ca pe o sentinta si ca pe sfarsitul distractiei, a vietii spontane. Mai degraba, ar trebui sa incepi sa o vezi ca pe o sansa de a castiga un coechipier si un partener de aventura! TAUR Vei…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Feminin – simplu Luni, 15 ianuarie Ora 2.00 MONICA NICULESCU (85 WTA) – Mona Barthel (Germania, 52 WTA) 4-6, 5-7 Ora 2.00 IRINA BEGU (40…

- Andreea Marin a dezvaluit ca anul 2017 a fost unul fericit pentru ea. Vedeta traieste o relatie de dragoste cu Andrei Brancoveanu. Au petrecut sarbatorile impreuna si s-au bucurat de momentele frumoase.

- Cameron Diaz este insarcinata! La varsta de 45 de ani, actrita va aduce pe lume primul sau copil. Paparazzi de la tabloidul Radar Online au fotografiat-o recent pe vedeta, intr-o rochie prin care i se poate observa sarcina.

- O filmarea a unei drone din Bahamas arata momentul șocant în care un baiat scapa cu viața de un banc de rechini. Filmarea, facuta de cameramanul dronei Artem Tkachenko, arata cum baiatul se arunca în mare fericit. Acesta înota direct în calea a patru rechini,…

- Anul Nou incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele”, potrivit news.ro. In ziua de Sfantul Vasile cel Mare este bine sa versi vin pe masa, sa spargi un…

- Delia, poate cea mai nonconformista cantareata de al noi, are planuri mari, spun apropiatii. Se pare ca artista si-ar dori sa ia o pauza si sa renunte temporar la scena. Mai mult, prietenii blondinei spun ca vedeta are in plan sa adopte un copil.

- De la decizia anuntata de presedintele american Donald Trump de retragere a Statelor Unite din Acordul pentru clima de la Paris si pana la uraganele devastatoare, inundatiile, secetele si incendiile care au facut ravagii in lumea intreaga, 2017 a fost un an extrem de dificil in ceea ce priveste lupta…

- La Amzacea, intr-o comuna aflata la 40 kilometri de Constanta, miracolele se petrec zi de zi. Revelatia a venit intr-o zi, cand spovedind copiii din parohie, preotul a primit acelasi raspuns de la aproape toti micutii.

- Medicii se chinuie sa desluseaca o problema pe care o fetita de 12 din Colacu, o are de aproape o luna. Se pare ca Ana are o tumoare pe creier care se intinde si la maduva spinarii. Fetita a fost la scoala pana luna trecuta, fiind un copil normal, pana cand, dintr-o data, nu si-a mai putut misca mana…

- Accidentul s-a petrecut la ora 7:39. Un conducator auto de 57 de ani din Cluj, în timp ce mergea spre direcția Gilau, a accidentat o femeie de 42 de ani și un copil de șapte ani din Florești care traversau strada. Din fericire, cei doi au suferit doar vatamari ușoare. În acest…

- Concursul a constat in crearea unor brazi neconventionali de catre mai multe echipe de studenti. Au iesit in evidenta studentii care au creat brazi din diverse componente de bicicleta sau au folosit peste 100 de chei de yala ca globuri de Craciun.