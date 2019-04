Ingrijirea paliativa - o disciplina medicala nascuta din dorinta de a alina suferinta

Stiri pe aceeasi tema

- Crina Patriche este de trei ani in lumea modelingului si are la activ mai multe prezentari și ședințe foto pentru prestigioase companii din tara. Totul a pornit de la o dorința mai veche de a tinerei de a fi in lumina reflectoarelor, insa abia acum trei ani a decis sa faca primul pas. „De mica ma uitam…

- Un nou tratament revolutionar pentru boli renale aduce o speranta uriasa ''sutelor de milioane de persoane din intreaga lume care sufera de diabet'', relateaza luni Xinhua, potrivit Agerpres. Potrivit rezultatelor unui test clinic de referinta, efectuat de Institutul George pentru Sanatate Globala…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii, la prima intalnire la nivel mondial dedicata sanatatii, a ales data de 7 aprilie sa fie Ziua Mondiala a Sanatatii. Astazi, mai mult ca oricand, imi apreciez colegii pentru ca au imbratisat aceasta cariera nobila si salveaza zilnic vieti. “Sanatate pentru toti” trebuie…

- Inspector Carmen Raluca Tudorie, de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Vrancea, demonstreaza ca femeile pot face orice iși propun. Nascuta și crescuta in Focșani, in varsta de 33 de ani, a lucrat la inceputul carierei, timp de patru ani, in Bacau, unde a fost repartizata…

- Cand vine vorba despre servicii medicale, romanii nu-și cunosc foarte bine drepturile. Puțini știu, de exemplu, ca pot cere o a doua opinie medicala, gratuit. In lipsa unui diagnostic corect, pacientii primesc tratamente gresite care pot duce la complicații grave si chiar la deces.

- In urma cu doua luni, indragitul artist Gheorghe Gheorghiu a ramas fara una dintre cele mai importante persoane din viața lui. Tatal sau s-a stins din viața, iar artistul nu a avut nicio reținere in a-și arata durerea, pe internet. Acum, Gheorghe Gheorghiu merge mai departe cu capul sus, caci are cine…

- In luna ianuarie a.c., a fost facut public un studiu privind Evaluarea serviciilor de ingrijire paliativa din Romania, studiu realizat pentru Banca Mondiala de catre Ministerul Sanatații, cu sprijinul experților locali și internaționali din domeniul paliației. Raportul este disponibil pentru consultare…

- Pacientii care au nevoie de sfaturi medicale informate au la dispozitie, incepand de ieri, o platforma digitala dezvoltata in Romania de fondatorii clinicii Neuroaxis, care ii ajuta sa obtina o a doua opinie medicala de la specialisti din tara si din strainatate.