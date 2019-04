Stiri pe aceeasi tema

- USR a transmis, miercuri, un avertisment catre premierul Viorica Dancila, in care ii cere sa nu adopte OUG pe justiție, deoarece ”ar ramane primul premier din istorie care a semnat pentru scoterea Romaniei din UE”. USR saluta, de asemenea, decizia CE de a discuta despre statul de drept din Romania,…

- Trezorierul PSD, Mircea Draghici, a anuntat marti ca a atacat ordonanta prin care i-a fost atribuita de DNA calitatea de suspect intr-un dosar legat de cheltuirea banilor primiti de partid ca subventie, motivul invocat de acesta fiind ''lipsa de temeinicie si legalitate". "Am atacat deja ordonanta…

- Mircea Draghici, coordonatorul campaniei electorale a PSD, a confirmat ca vor fi organizate sectii de votare separate pentru alegerile europarlamentare si pentru referendumul pe Justitie. „Adevarul“ a prezentat, in exclusivitate, planul gandit de Dragnea. Astfel, PSD va putea mobiliza electoratul la…

- Avocata Ingrid Mocanu, fost director in Ministerul Justitiei, afirma ca a fost agresata verbal de protestatarii #rezist de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Totul s-a intamplat de fata cu jandarmii, care nu au intervenit, scrie Mocanu pe Facebook.CITEȘTE ȘI: Avertismentul medicului:…

- PSD a facut un apel, joi, catre liderii partidelor sa nu politizeze ”punerea sub acuzare a doamnei Kovesi”. ”Justitia trebuie lasata sa isi faca datoria! Incetati sa politizati punerea sub acuzare a doamnei Kovesi! Astazi, legile justitiei adoptate de majoritatea PSD-ALDE ii ofera doamnei Kovesi suficiente…

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca punerea sub acuzare a Laurei Codruta Kovesi de catre Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie este o dovada ca PSD-ALDE au construit mecanismele necesare pentru a supune Justitia intereselor acestei retele clientelare de putere. Ciolos scrie…

- „Dragi prieteni, In urma cu 20 de ani m-am inscris in Partidul Social Democrat (PDSR la vremea respectiva), convins fiind ca social-democrația moderna reprezinta opțiunea politica cea mai adecvata situației Romaniei. Partidul era in opoziție atunci, atat la nivel național, cat și județean. Timp…