Stiri pe aceeasi tema

- In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream 2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente.

- Epava avionului in care se afla Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson a fost gasita, ieri, in apele Canalului Manecii. La cateva ore dupa anunțul descoperirii resturilor aeronavei, prietenul fostului atacant de la FC Nantes, Maximiliano Duarte, a facut acuzatii fara precedent. In opinia acestuia,…

- Adina Banea, o cunoscuta bloggerita de la noi, trece printr-o perioada extrem de neplacuta. A semnat un contract de inchiriere a unui imobil si acum regreta profund! A fost acuzata de distrugere, dar ea spune ca a fost jefuita de utilaje care costa 90 de mii de euro.

- Fostul premier, Victor Ponta acuza actuala putere ca noua ordonanța de urgența privind taxa de lacomie nu face decat sa duca la distrugerea economiei romanești. Potrivit acestuia, aceasta ordonanța de urgența are deja 72 de observații din partea Ministerului...

- Mare i-a fost uimirea unui proprietar cand și-a dat seama ca timp de zece ani a ținut intr-o cutie de margarina un artefact vechi de 2.000 de ani. Descoperirea a fost realizata cu ajutorul detectoarelor de metale, de catre un șofer de camion pensionat.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la ședința Consiliului Național PSD, ca Guvernele conduse de Sorin Grindeanu și de Mihai Tudose au picat din cauza razboiului de „gherila” dus de președintele Klaus Iohannis impotriva PSD-ALDE.„Sunt convins ca am fi putut…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul propus pentru Dezvoltare, a venit cu acuzatii grave la adresa unui deputat PNL, despre care a afirmat ca a mers la Florin Iordache cu telefonul, cerandu-i sa se ridice de pe scaunul de presedinte de sedinta si sa stea de vorba cu Klaus Iohannis.

- Dragos Coman, functionar superior in cadrul ANAF Dambovita, este cercetat de procurori pentru infractiunea de luare de mita comisa in forma continuata – 73 de acte materiale. La perchezitii, potrivit instantei de judecata, oamenii legii au gasit zeci de sticle de bautura, pachete de tigari si cafea,…