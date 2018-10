Stiri pe aceeasi tema

- A fost nevoie de interventia pompierilor pentru stingerea unui incendiu izbucnit la cantina fostei scoli de mecanici agricoli de pe strada Buziasului din Lugoj. Un apel la 112 a sesizat faptul ca din cladirea abandonata iese un fum dens si inecacios. Pompierii lugojeni au trimis o autospeciala cu mai…

- Etapa a 6-a din Liga 2 a debutat cu o surpriza notabila: Chindia Targoviște, una dintre favoritele la promovare, a fost invinsa pe teren propriu de CS Mioveni, 0-2. Ambele goluri ale oaspeților au fost reușite de Valentin Balint (24 de ani), fosta mare speranța a lui Dinamo. Acesta a inscris un gol…

- Statul columbian a fost condamnat miercuri pentru "responsabilitatea sa administrativa" in atentatul impotriva clubului El Nogal, atentat care a avut loc in 7 februarie 2003 la Bogota si s-a soldat cu 36 de morti, fiind cel mai sangeros atentat al fostei gherile Fortele Armate Revolutionare ale Columbiei…

- Angajatii din landurile fostei Republici Democrate Germane (RDG) muncesc mai mult si castiga mai putin decat compatriotii lor din Republica Federala Germana (RFG), transmite DPA, peluata de Agerpres. Potrivit datelor analizate de gruparea de stânga Die Linke, în landurile din fosta Germanie…

- 24 de persoane au murit in aceasta saptamana, in urma unui accident rutier. Victimele era pasagerii unui autobuz care plecase din Columbia. Conform declaratiilor date de autoritatile columbiene, in autobus au fost descoperite 80 de kilograme de cocaina.

- Ambasada Israelului la București anunța ca patru turiști israelieni au fost scoși dintr-un taxi și batuți de jandarmi la mitingul din 10 august. Victimele vor depunde plângere penala. Între timp, cazul a aparut în presa israeliana.

- Un grav accident de circulatie a avut loc azi (6 august) dimineata in Supuru de Jos. O masina s-a rasturnat in sant. In urma impactului a persoana a ramas incarcerata intre fiarele contorsionate ale masinii, iar alte doua au suferit mai multe leziuni. Victimele sunt constiente. Vom reveni cu detalii.

- Patru copilasi, din Ionești, cu varste cuprinse intre 6 si 10 ani, traiesc o drama cumplita. Au fost parasiti de Post-ul IONEȘTI: Patru copii saraci sunt victimele ale batailor repetate ale tatalui! Au cerut ajutor la primarie apare prima data in Gazeta Dambovitei .