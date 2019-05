Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au urcat luni la cele mai ridicate niveluri din 2019, dupa semnale pozitive din economia mondiala si oferta mai scazuta, care au facut ca ambele contracte de referinta, Brent si WTI, sa inregistreze cele mai mari cresteri trimestriale din ultimii aproape zece ani, transmite Reuters…

- Inca un oras american de coasta, Key West din Florida, se alatura celor care interzic vanzarea anumite creme de protectie solara. Ei sustin ca ingredientele chimice care ajung in apa ar putea vatama recifurile de corali.

- Fumatul unor tipuri de canabis cu niveluri ridicate de tetrahidrocanabinol (THC) creste in mod semnificativ riscul de aparitie a tulburarilor mintale grave, conform unui studiu international citat marti de Press Association. Utilizarea zilnica a canabisului tripleaza riscul de a dezvolta psihoze, potrivit…

- Foarte popular in Orientul Mijlociu, humusul a inceput sa fie utilizat și in Europa. Are un gust special și multe beneficii pentru sanatate. Afla de ce ar trebui sa consumi humus cat mai des, scrie realitatea.netHumusul se obține prin mixarea boabelor de naut cu tahini, suc de lamaie, ulei…

- De Dragobete comunitatea baimareana este invitata la evenimentul caritabil „Balul Inimilor” pentru a sprijini donarea de sange Balul Inimilor – ediția a V-a Clubul Rotaract Baia Mare TEAM organizeaza a V-a ediție a evenimentul caritabil Balul Inimilor, cu scopul strangerii de fonduri pentru achiziționarea…

- Centrul de Tranfuzii Sanguine din Vrancea a lansat in aceasta perioada, ca sa atraga mai mulți donatori, o oferta de nerefuzat: cuplurile care vor dona sange pot primi nu doar o zi libera și bonuri valorice, ci și o cina romantica de Ziua Indragostiților. Luni, a fost dat startul concursului adresat…