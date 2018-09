Stiri pe aceeasi tema

- Inginerul din Ploiești, disparut in 30 august, in timp ce se afla cu familia in Istanbul, la Palatul Topkapi, a fost gasit și adus in țara, in timpul nopții de marți spre miercuri, la bordul unei curse aeriane cu destinația București, informeaza Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis miercuri…

