Inginerul concediat de Google anul trecut pentru ca a afirmat ca barbatii au aptitudini naturale de programatori si ca femeile sunt mai inclinate spre sentimente si estetica si-a dat in judecata fostul angajator

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Papa Francisc a botezat 34 de copii duminica în Capela Sixtina si le-a spus mamelor lor sa se simta libere sa-i alapteze acolo daca le este foame, relateaza Reuters. În timpul ceremoniei care a durat mai mult de doua ore, Francisc a botezat 18 fete si 16 baieti, inclusiv…

- Compania rusa Kaspersky Lab a dat luni in judecata administratia Trump, la un tribunal federal din Statele Unite, pentru ca guvernul american a privat-o de un drept prin interzicerea utilizarii softului sau anti-virus in agentiile guvernamentale, transmite Reuters, citata de news.ro.

- BERBEC: Barbații berbec nu suporta femeile care sunt reci in dormitor. O femeie care nu este pasionala și nu se implica in așternuturi nu le trezește nici un fel de atenție acestor barbați. TAUR: Pentru acești barbați este foarte importanta atmosfera din dormitor in timpul amorului.…

- Cercetatorii de la Google si de la firme de securitate au descoperit doua vulnerabilitatile care afecteaza aproape toate computerele din ziua de azi, noteaza agentia Reuters, care a sintetizat principalele informatii pe care utilizatorii de dispozitive trebuie sa le cunoasca.

- O noua lege care prevede ca este ilegal ca femeile sa fie platite mai putin decat barbatii a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 in Islanda. Companiile vor trebui sa obțina o certificare pentru a demonstra salariul egal.

- Politia din Teheran va deveni mai indulgenta cu cei care încalca legile islamice, inclusiv femeile care nu poarta haine lungi si nu-si acopera parul. Dar aceste schimbari sunt valabile doar în capitala iraniana. Persoanele care nu respecta codul de îmbracaminte islamic,…

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locatia de petrecere a revelionului, cei mai multi opteaza pentru propria casa. Doar 4% dintre ei vor iesi din tara special pentru a sarbatori revelionul, conform unui studiu realizat de Cult Market Research.

- Acordul din 2015 cu Japonia asupra femeilor din Coreea de Sud fortate sa lucreze în bordelurile militare japoneze din timpul razboiului nu a raspuns nevoilor victimelor, a declarat miercuri ministrul sud-coreean de externe, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.

- Un studiu realizat de firma de consultanta EPC Group arata ca sunt sanse de 2,8 mai mari ca barbatii sa foloseasca cuvantul „password/parola”, pentru a-si securiza un cont online, decat femeile. Cercetarea a fost realizata pe baza unui...

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni.Este pentru a…

- Pretul gazelor naturale in Marea Britanie a urcat marti, dupa ce explozia de la o centrala pe gaz a companiei OMV din Austria a amenintat sa reduca fluxul, pe o piata afectata deja de vremea nefavorabila, transmit Bloomberg si Reuters.Marti, la bursa ICE Futures Europe din Londra, pretul gazelor…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa identifice familia lui Akayed Ullah, tanarul care a incercat sa comita un atentat in New York, relateaza Reuters. Acesta a mers la o autogara din apropiere de Times Square, unde a detonat un dispozitiv exploziv legat de el. Trei oameni au fost raniți in deflagrație.…

- Comisia Europeana va da in judecata, la Curtea Europeana de Justitie (CEJ), cu sediul la Luxemburg, trei tari - Polonia, Ungaria si Republica Ceha -, pentru ca refuza sa primeasca solicitanti de azil, au indicat miercuri doua surse din cadrul UE, relateaza Reuters.Executivul UE va anunta decizia…

- Cel mai discutat subiect din ultima perioada este acela ca femeile nu sunt bune șoferițe, scrie estisuperba.ro. Mereu au existat discuții in contradictoriu intre barbați și femei. Citeste si HOROSCOP DECEMBRIE 2017: Zilele norocoase din luna pentru fiecare zodie Toți barbații spun ca…

- Majoritatea romanilor cred ca HPV-ul este specific in special femeilor, care prin cancerul de col uterin provoaca cea mai mare mortalitate in Romania, medicii oncologi atrag atentia insa asupra pericolului...

- IT-ul reprezinta solutia prin care Romania poate face un salt urias in viitor. Tocmai de aceea in scoli trebuie sa se acorde mai multa atentie acestui domeniu care functioneaza deja cu succes la Cluj. Acolo, Daniel Metz, unul dintre pionierii IT-ului din România a construit un imperiu şi…

- Reproducem scrisoarea ei, relatata integral: "Majoritatea femeilor m-ar descrie drept o nenorocita, o distrugatoare de casnicii, insa eu cred ca sunt un 'bandaj' pentru relatii. Daca sotul tau e ranit, eu sunt un plasture temporar care ajuta la vindecarea ranilor. Ma vad cu 'Big Bear' de șapte…

- Fostul comandant al fortelor croate din Bosnia, Slobodan Praljak, 'a murit intr-un spital din Haga dupa ce a baut otrava' in sala de judecata a Tribunalului Penal International de la Haga pentru crime de razboi in fosta Iugoslavie (TPI), a anuntat agentia oficiala croata Hina, relateaza AFP si Reuters.Incidentul…

- Virusul Papiloma Uman (HPV), care prin cancerul de col uterin în România provoaca cea mai mare mortalitate din Europa, poate sa-i afecteze și pe barbați, prin localizari ale bolii în diferite organe, afirma dr.

- - Stiu ca v-ati casatorit devreme, la 20 de ani... - Da. Foarte devreme. Timp de unsprezece ani am fost casatorita, apoi am divortat si apoi nu m-am mai maritat. Ce ai mai vrea sa stii? (rade) - A fost din dragoste? - Pfff! A fost din... dintr-un fel de dragoste. M-am maritat…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan il da in judecata pe liderul principalului partid de opoziție, Kemal Kilicdaroglu, caruia ii solicita despagubiri in valoare de 1,5 milioane de lire turcești (380.000 de dolari), a anunțat vineri agenția de presa Anadolu, citata de Reuters. În…

- Femeile sunt distrase mult mai rar atunci cand conduc decat barbatii, sugereaza expertii intr-un nou studiu. Totodata, barbatii tineri sunt printre soferii distrasi cel mai rapid atunci cand se afla in trafic, in timp ce femeile cu o varsta mai inaintata sunt printre cele mai atente la volan.

- Institutul Smithsonian si artistul Christo sunt dati in judecata de un fotograf din New York care ii acuza ca au folosit fara drept fotografii facute de el instalatiei „Running Fence” (1976), care reprezinta una dintre cele mai cunoscute lucrari ale bulgarului, scrie Reuters. Plangerea a fost depusa…

- Unele state europene se opun planurilor UE de crestere a impozitelor pentru companiile multinationale din industria tehnologiei, potrivit unui proiect obtinut de Reuters, care ar putea provoca nemultumire publica dupa dezvaluirile din ultima perioada legate de schemele de evitare a platii impozitelor.…

- Carisma și farmecul incantator sunt suficiente pentru a face orice barbat sa-și piarda mințile. Aceasta femeie devine ca un fel de drog irezistibil pentru el. Citeste si Horoscopul superputerilor: Cele trei zodii de femei cu har divin In plus, femeile nascute sub acest semn zodiacal…

- In Republica Moldova femeile ciștiga cu 647 de lei pe luna mai puțin decit barbații. Adica, pentru munca depusa, o femeie este remunerata cu un salariu care constituie aproape 87% din plata primita de un barbat. Acest lucru se arata in Portretul statistic al femeilor și barbaților din Republica Moldova,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca cei care nu cred intr-o solutie militara in Siria ar trebui sa-si retraga trupele, dupa ce Rusia si SUA au afirmat ca nu este posibila nicio solutie militara in Siria, relateaza Reuters. 'Am probleme cu intelegerea acestor comentarii.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, sambata, ca liderul rus, Vladimir Putin, cu care s-a intalnit de trei ori cu ocazia participarii la Summit-ul APEC, i-a transmis ca Rusia nu s-a implicat in campania electorala prezidentiala din Statele Unite. Contactat de CNN, secretarul de presa…

- O statistica realizata la nivel european spune ca barbații sunt mai grași decat femeile, deși fac sport intr-o proporție mult mai mare. Datele Eurostat arata ca, in UE, 57% dintre barbati erau considerati supraponderali (avand un indice al masei corporale de 25 sau peste), in comparatie cu 44 % dintre…

- Deocamdata, doar in cateva stadioane din trei orase femeile vor avea acest drept: Riyadh, Jeddah si Dammam. Cele trei stadioane vor fi pregatite pentru a acomoda prezența familiilor la inceputul anului viitor, transmite Reuters. In luna septembrie, Arabia Saudita a anunțat ca, incepand…

- Barbatul care are o astfel de femeie in viața lui este cel mai norocos barbat pentru ca nu ii va lipsi nimic și va avea o viața de poveste alaturi de aceasta femeie, scrie estisuperba.ro. Dragostea și afecțiune, dar și sprijinul și respectul sunt la ordinea zilei. Citeste si 3 zodii de femei…

- Astrele ne dezvaluie care sunt zodiile de femei care sunt cele mai ravnite de barbați, scrie estisuperba.ro. Sunt 3 zodii pentru care barbații ar face orice pentru ca știu ca merita tot ce este mai bun. Pentru majoritatea barbaților, ele sunt femeile ideale. Citeste si Cele mai bune combinatii…

- Politiile europene nu pot impune o limita minima de inaltime candidatilor la recrutare, intrucat aceasta constituie o discriminare impotriva femeilor, a decis miercuri Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), respingand argumentele aduse de guvernul Greciei, transmite Reuters.Guvernul…

- Pare imposibil, nu? Atunci cand iubești cu adevarat pe cineva, nu vrei sa o lași pe acea persoana sa dispara din viața ta. Insa exista cateva motive pentru care barbații parasesc femeile pe care le iubesc. Iar acest lucru este aplicabil și in cazul femeilor care iși iubesc partenerii, dar nu simt ca…

- Cantareții de pop și hip hop domina nominalizarile pentru American Music Awards (AMA) anunțate joi, in timp ce femeile lipsesc din majoritatea categoriilor, relateaza Reuters și AFP. Bruno Mars conduce cu opt nominalizari, inclusiv Artistul anului, principalul premiu al serii. El se va confrunta…