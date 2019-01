Îngheţul a lăsat localităţi prahovene fără curent electric Pe fondul fenomenelor meteorologice periculoase, caracterizate prin vant puternic și depunere de gheața pe stalpi și cabluri, in județul Prahova s-au inregistrat avarii importante la rețeaua de alimentare cu energie electrica. Sate intregi fara curent electric Mai multe localitati prahovene au ramas fara alimentare cu energie electrca, sambata, 26 ianuarie, din cauza inghetului ce a […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

