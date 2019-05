Stiri pe aceeasi tema

- Dintre verdețurile de primavara, pline de vitamine și savoare, urzicile ocupa un loc fruntaș in preferințele gospodinelor, iar rețeta Urzici cu mamaliga, preparata ca la mama sau bunica are cea mai mare cautare.

- Daca te gandesti cu pofta la un desert delicios, atunci trebuie sa incerci urmatoarea prajitura. Se face foarte rapid si are un gust minunat! Ingrediente: 200 grame de ciocolata, 19 bucati de inghetata “sandwich”, 350 grame de frisca, 100 grame de alune sarate Mod de preparare: Se pune ciocolata intr-un…

- Postul Paștelui 2019. Rețeta simpla de placinta de post cu mere. Afla din articolul a1.ro. cum poți realiza o placinta de post cu mere, o rețeta simpla și rapida. Plus, toate informațiile utile despre Postul Paștelui 2019

- Ciocolata de casa.Cea mai simpla rețeta de ciocolata de casa, de post, ciococalta de casa fara unt și fara lapte praf, potrivita atat pentru zilele de post, cat și pentru orice ocazie in care iți dorești un desert rapid și sanatos.

- Cartofi umpluți cu telemea și șunca este rețeta care se face aproape singura. Acest lucru o face mai mult decât potrivita pentru zilele lucratoare în care nu ai prea mult chef de gatit! Simplu, rapid, delicios și fara efort!

- Pe data de 9 martie, an de an, gospodinele se pun pe gatit. Toate prepara mucenici, fie ca e vorba de mucenicii moldovenesti, din aluat de cozonac, fie ca e vorba de mucenicii muntenesti cu nuca, o reteta simpla.

- Rețeta mucenici. Cea mai simpla rețeta de mucenici muntenești fierți. Afla din articolul a1.ro, care este cea mai simpla rețeta de mucenici muntenești sau fierți. Plus, multe alte informații utile despre Mucenici 2019 și Sarbatoarea Sfinții 40 de Mucenici in Romania

- Inghetata este unul dintre cele mai apreciate tratatii culinare in perioada in care vremea se incalzeste. In loc sa o mananci din cutie este mult mai buna folosita in retete pebtru deserturi reci, care iti satisfac pofta dulce la inceput de primavara.