- Polițiștii timișoreni au reținut pentru 24 de ore, un barbat, de 35 de ani, ce avea a asupra sa 5000 de țigarete de contrabanda. Barbatul a fost oprit in trafic pentru un control, pe strada Dacilor din Timișoara. In urma verificarilor, polițiștii au gasit in portbagajul autoturismului țigarete de contrabanda.…

- Un sofer din Alba, in varsta de 77 de ani, a fost prins conducand pe contrasens, pe Autostrada Sibiu – Sebes. Barbatul circula pe ceata densa, pe a doua banda a autostrazii, in sens opus, fiind la un pas sa provoace o tragedie.

- In data de 17 februarie 2019, in jurul orelor 06.15, ofiterii Serviciului Judetean Anticoruptie Dolj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, in colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj, au prins in flagrant un barbat, in timp ce oferea…

- Un talhar care jefuia femeile in cimitir a fost prins de polițiștii și jandarmii constanțeni. Individul iși facuse un obicei din a ataca femeile singure aflate in Cimitirul Central din oraș, și a fost prins miercuri, pe un un bulevard din Constanța. Polițiștii ii stabilisera identitatea in urma descrierilor…

- Politistii de la PTF Giurgiu au descoperit 3,5 kilograme de cannabis in rucsacul unul tanar roman, care se intorcea din Grecia."In data de 12.02.2019, in jurul orei 13.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a intra in țara cetațeanul roman D.G., in varsta de…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului HENȚ VIRGIL SORIN, administrator al unei societați comerciale, pentru savarșirea infracțiunii de dare de mita in forma continuata. In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut…

- Polițiștii clujeni au depistat un barbat, urmarit național, care se sustragea executarii unei pedepse privative de libertate. joi, 7 februarie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au depistat un barbat, de 52 de ani, din Cluj-Napoca, urmarit național. Acesta a fost depistat…

- Matteo Politi, italianul cu 8 clase care s-a dat drept medic și a facut mai multe operații in Romania, a fost arestat in aceasta dimineața, la frontiera Curtici, in urma dezvaluirilor investigației Libertatea. Matteo Politi, care s-a dat drept doctorul Matthew Mode, a fost prins miercuri intr-un tren…