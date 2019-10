Îngheţarea investiţiei Volkswagen din Turcia a relansat concurenţa între statele balcanice pentru găzduirea fabricii Volkswagen analizase mai multe posibile locatii pentru noua sa uzina din Europa de Est, inclusiv Romania, Serbia si Bulgaria, dar pana la urma grupul german a optat pentru Turcia. Volkswagen a amanat decizia finala privind construirea unei fabrici in Turcia, a afirmat marti un purtator de cuvant al producatorului auto german, pe fondul criticilor internationale la adresa operatiunilor militare derulate de Ankara in Siria si al temerilor legate de efectele potentiale asupra imaginii VW. Bulgaria, Romania si Serbia spera ca Volkswagen va reveni la lista scurta discutata anterior… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

