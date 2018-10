Stiri pe aceeasi tema

- Salarii bugetari. Guvernul ia in considerare inghetarea veniturilor salariatilor de la stat. Ministrul Finantelor recunoaste documentul trimis la CE Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca este o varianta de lucru inghetarea salariilor din 2019, asa cum reiese din documentul prezentat de liberalul…

- O varianta de lucru pentru ca Guvernul sa se incadreze in tinta de deficit bugetar in 2019, a recunoscut ministrul de Finante, dar de aici, masura de limitare a cheltuielilor s-a transformat precum bulgarele de zapada intr-un breaking news catrastrofal. In documentul trimis la Comisia Europeana se…

- Pentru a se incadra in ținta de deficit bugetar din 2019, Guvernul de la București intenționeaza sa ia mai multe masuri de limitare a cheltuielilor bugetare și de creștere a veniturilor guvernamentale, potrivit unei scrisori trimise de Ministerul Finanțelor Publice -MFP catre Comisia Europeana -CE.Estre…

- "Este un document care prezinta un scenariu, un document de lucru, o posibila varianta, trimisa Comisiei Europene pentru ca asta este modul in care Guvernul lucreaza de ani de zile, orice stat membru asta face, trimite Comisiei Europene discutii, scenarii, calcule pentru ca intr-un final sa luam o decizie…

- Florin Citu a facut scris sambata, pe Facebook, ca PSD si ALDE nu mai aplica legea salarizarii unitare si recunosc falimentul programului de guvernare. "PSD i-a tradat si i-a mintit pe romani. Romania in criza economica - PSD introduce masuri de AUSTERITATE in 2019!!! Intr-un…

- Un document trimis Comisiei Europene arata ca Guvernul ar intenționa sa renunțe la majorarile salariale programate pentru anul viitor, cand salariile ar urma sa fie inghețate. Documentul a fost facut public de senatorul PNL Florin Cițu.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi seara, ca va solicita fonduri europene in valoare de peste 1,3 miliarde euro, fara TVA pentru finantarea Centurii Capitalei, cererea urmand sa fie trimisa luni Comisiei Europene.

- Guvernele tarilor din Europa de est vor avea probleme cu finantarea europeana, daca nu vor respecta statul de drept si nu vor avea o justitie independenta, avertizeaza vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic. "Daca vreti sa cheltuiti banii contribuabililor europeni, atunci avem nevoie…