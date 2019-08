Succesul de la Wimbledon al Simonei Halep continua sa impresioneze toate segmentele vietii sociale romanesti. A venit randul filologilor, mai precis al gazetarilor din sfera literaturii, pentru a aseza evenimentul in termeni adecvati. „Romania Literara”, saptamanalul Uniunii Scriitorilor din Romania (gazeta intemeiata de Vasile Alecsandri, in 1855), noteaza: „Performanta obtinuta de jucatoarea de tenis se […] Articolul „Ingenunchiat” sau „ingenuncheat”? apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .