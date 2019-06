ING vs BT in "cursa" Apple Pay: ce banca a raportat la ora 18:00 cele mai multe inrolari

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Formulei 1, americanul Chase Carey, a declarat pentru BBC ca organizatia sa va face anuntul legat de acest subiect in cursul zilei de marți, 14 mai. Cursa este așteptata sa aiba loc in perioada 8-10 mai 2020, iar organizatorii Formulei 1 cred ca va fi un adevarat succes,…

- Avionul companiei Wizzair nu a decolat din orasul britanic nici ieri-dimineata la ora locala 10.30, fiind amanat succesiv pana la 16.30, cand in sfarsit si-a luat zborul catre Iasi. „Un pasager care a facut escala aici cu aceeasi aeronava spunea ca la decolarea din Iasi aeronava Wizzair a fost lovita…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe sambata, in cursa pentru un loc in PE se vor "lupta" 13 formatiuni politice si trei independenti pentru a-i convinge pe alegatori ca merita sa-i...

- Internationalul francez Kylian Mbappe, autorul unui hat-trick pentru Paris Saint-Germain in partida cu AS Monaco (3-1), disputata duminica seara, ramane in cursa pentru castigarea trofeului Gheata de Aur, acordat celui mai prolific marcator al sezonului in campionatele din Europa. In urma acestei triple,…

- Pete Buttigieg, o stea in ascensiune a democratilor, se lanseaza in cursa pentru fotoliul de la Casa Alba din 2020. ”Numele meu este Pete Buttigieg”, s-a prezentat duminica tanarul in varst de 30 de ani, in camasa. ”Mi se spune «Mayor Pete» (Pete primarul). Sunt un copil din South Bend, in Indiana…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7526 lei/euro, o crestere de 0,04% fata de nivelul atins luni. Luni, euro a scazut la 4,7507 lei. Marti, euro a urcat la 4,7526 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar,…

- Primul brand auto rusesc de lux, AURUS, a anunțat inceputul unei colaborari cu echipa sportiva G-Drive Racing și participarea in sezonul actual al Seriei Europene Le Mans (ELMS). In spatele volanului noii masini create cu aceasta ocazie si numita Aurus 01, se va afla echipajul nr.26 format din pilotii…

- Marele Premiu al statului Bahrain a oferit numeroase momente palpitante, iar Charles Leclerc a fost foarte aproape sa-și adjudece o victorie prețioasa dupa ce a demonstrat ca poate fi mai rapid decat cvadruplul campion mondial Sebastian Vettel cu care imparte garajul la Ferrari. Plecat pentru prima…