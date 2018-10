ING, tranzacţii dublate. Anunţul băncii pentru clienţii afectaţi "Luni, 8 octombrie, putin dupa ora 14:00, ING Bank Romania a identificat dublarea unor tranzactii realizate cu cardul si procesate in aceasta zi. Banca a identificat situatiile urgente ale unor clienti si a discutat cu acestia pentru a corecta tranzactiile si a regla punctual contul clientilor cat mai repede cu putinta. Eroarea a fost confirmata ca fiind una operationala, fara impact asupra altor procesari ale bancii. Clientii nu vor suporta costuri in urma acestei situatii, in comisioane sau taxe. Toate tranzactiile au fost corectate si sumele reglate pana la ora 21:00 ale aceleiasi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ING Bank Romania, a șasea banca din sistemul bancar romanesc, a anunțat, luni seara, ca a rezolvat problema legata de dublarea unor tranzacții cu cardul, situație aparuta in cursul aceleiași zile.Luni, 8 octombrie, puțin dupa ora 14:00, ING Bank Romania a identificat dublarea unor tranzacții…

- ING Bank România, a șasea banca din sistemul bancar românesc, a anunțat, luni seara, ca a rezolvat problema legata de dublarea unor tranzacții cu cardul, situație aparuta în cursul aceleiași zile, potrivit Mediafax.

- Clienții bancii ING au constatat luni, ca toate plațile pe care le-au facut cu cardul in weekend au fost procesate de doua ori de catre banca. Reprezentanții bancii au declarat ca a fost o eroare operaționala in care unele fișiere de plata decontate au fost procesate de doua ori. „O parte dintre clienții…

- Operațiunile realizate in weekendul 6 - 7 octombrie au fost procesate de doua ori, prin urmare fiecare tranzacție a fost dublata, astfel, spre stupoarea clienților, celor afectați le-au lipsit mai mulți bani din cont decat au cheltuit. ING spune ca problema este una generala și ca lucreaza…

- Mai multi clienti ING s-au trezit luni fara bani pe card, iar cand si-au interogat conturile au observat ca pe anumite tranzactii le fusesera luati banii de doua ori. Dincolo de situatia de a nu avea acces la propriile fonduri, principala critica ce este adusa bancii este legata de comunicare.…

- „Moms (mame, n.r.) care aveti cont la ING si ati facut plati in ultimele 3 zile sa va verificati contul. Mie mi s-au dublat tranzactiile si am sold cu minus. Inteleg ca nu sunt singurul utilizator in situatia asta", a scris o clienta pe un grup de Facebook. „Si eu am patit la fel. Multumesc pentru atentionare.…

- Mai multi clienti ai ING Bank se confrunta cu probleme cu conturile, reclamand ca banca le-a dublat tranzactiile efectuate si ca s-au trezit fara bani in cont sau chiar pe minus. Reprezentantii bancii confirma ca au probleme si spun ca operatiunile dublate vor fi reglate ulterior.

- Clientii companiei aeriene British Airways afectati de furtul de date vor fi despagubiti, a promis vineri directorul general al operatorului aerian britanic, Alex Cruz. British Airways, parte a grupului International Airlines Group (IAG), a anuntat joi ca aproximativ 380.000 de clienti ar…