- Spitalul pentru Copii "Grigore Alexandrescu" a implementat o aplicatie prin care se face trecerea de la un sistem clasic de gestionare a paturilor, care implica multe apeluri telefonice date intre sectii la anumite ore, la un sistem digital care foloseste o tableta pe fiecare sectie si permite transmiterea…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat ING Bank cu 20.000 lei, dupa ce banca a recunoscut ca tranzactiile efectuate de un numar de 225.525 consumatori au fost dublate, precizeaza institutia intr-un comunicat postat pe pagina de Facebook. Potrivit ING, aproximativ 7.000…

- Toate tranzactiile dublate realizate cu cardul ING au fost corectate iar sumele reglate pana luni seara la ora 21.00, informeaza banca. Clientii nu vor suporta costuri in urma acestei situatii, in comisioane sau taxe. "Luni, 8 octombrie, putin dupa ora 14:00, ING Bank Romania a identificat…

- Clienții bancii ING au constatat luni, ca toate plațile pe care le-au facut cu cardul in weekend au fost procesate de doua ori de catre banca. Reprezentanții bancii au declarat ca a fost o eroare operaționala in care unele fișiere de plata decontate au fost procesate de doua ori. „O parte dintre clienții…

- UBS, cea mai mare banca din Elvetia, divizia sa franceza si sase direcctori de rang inalt sunt judecati in Franta incepand de luni sub acuzatia ca au ajutat clienti bogati sa evite plata taxelor in aceasta tara, riscand amenzi de pana la 5 miliarde de euro, transmite Reuters.Dupa o investigatie…

- Companiile mari romanesti nu investesc in site-uri sau in aplicatii online, in timp ce start-up-urile si businessurile mici au site-uri care arata si functioneaza foarte bine, a spus Victor Constantinescu, consultant digital, in cadrul emisiunii de business ZF Live.