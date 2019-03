ING Bank Romania creste salariul minim net la 3.750 de lei incepand cu luna aprilie: ce profit a facut banca anul trecut

Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim crește de la 1 ianuarie 2019. Majorarea in suma bruta este de 150 lei, insa, dupa plata tuturor contribuțiilor, in buzunarul oamenilor raman doar 87 lei. Ministrul Finantelor, Eugen...

- Kaufland, unul dintre cei mai mari angajatori, duce venitul lucratorilor comerciali la aproape 2.000 de lei net, cu 54% peste salariul minim la nivel national incepand cu data de 1 martie 2019, scrie Ziarul Financiar. Un lucrator comercial din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Incepand de la 1 ianuarie 2019, salariul minim brut pe economie crește de la 1.900 la 2.080 de lei. Persoanele cu facultate care au cel puțin 1 an vechime in munca in domeniul studiilor superioare vor avea salariu minim brut 2.350 lei lunar, prevede legea. Tot de la 1 ianuarie 2019, toti bugetarii primesc…

- Salariul minim pe economie s-a majorat de la 1 ianuarie 2019, fiind prevazute si praguri superioare pentru angajatii cu studii superioare si pentru cei din sectorul constructiilor, in anumite conditii. Potrivit HG 937/2018, salariul minim pe economie a crescut de la 1900 de lei la 2080 de lei brut.…

- Adica la 145 lei, la fel ca in 2018 Guvernul a decis ca valoarea punctului de amenda sa ramana in 2019 la 145 de lei, chiar daca salariul minim brut creste de la 1 ianuarie. Punctul de amenda se calculeaza ca 10% din salariul minim brut pe economie Este pentru a doua oara cand guvernul ia o astfel…

- Salariul minim in constructii va creste la 3000 de lei brut de la 1 ianuarie 2019, printr-o prevedere inclusa in Ordonanta de urgenta privind masurile fiscale, a anuntat consilierul pe probleme economice al premierului, Darius Valcov. "In urma acordului semnat cu patronatele din constructii, salariul…

- Salariul minim va crește, incepand din 1 ianuarie 2019 de la 1.900 de lei la 2.080 de lei, anunța intr-un comunicat de presa Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj. Un angajat cu salariul minim va caștiga lunar, in plus, aproximativ 100 de lei. Astfel, in conformitate cu prevederile H.G. nr.937/2018,…