ING BANK, profitul din 2017 Potrivit sursei citate, Home'Bank a inregistrat 830.000 de clienti activi in 2017, reprezentand 73% din totalul numarului de clienti, si 69,6 milioane de logari in platforma digitala, cu 64% mai multe comparativ cu 2016. In acest context, peste jumatate dintre clientii ING au folosit aplicatia pentru mobil. De asemenea, mai mult de 100 de milioane de tranzactii au fost inregistrate prin POS si in platformele de e-commerce, in crestere cu 48% fata de perioada de referinta. ING Romania pe locul 6 in topul bancilor din Romania In 2017, ING Romania s-a situat pe locul 6 in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Excluzand veniturile exceptionale obtinute din vanzarea actiunilor Visa in anul 2016, ING Bank Romania a obtinut venituri cu 112 milioane de lei mai mari, cu 20% mai mult fata de anul trecut, in timp ce profitul brut a crescut cu 143 milioane lei in 2017, cu 32% mai mare fata de 2016. Investitiile…

- ING Bank Romania – creșterea cotei de piața in 2017 și dezvoltarea accelerata a businessului prin digitalizare 2017 - un an digital pentru ING Romania * Home’Bank a inregistrat 830.000 de clienți activi in 2017, reprezentand 73% din totalul numarului de clienți, și 69,6 milioane de logari in platforma…

- ING Bank a inregistrat anul trecut venituri totale de 1,43 miliarde lei, in crestere cu 9%, si un profit net de 493 milioane lei, pe fondul cresterii portofoliului de clienti activi, care a ajuns la 1,14 milioane de persoane, din care 830.000 de clienti activi pe Home’Bank. In 2017, ING…

- Grupul Agricola Bacau a inregistrat anul trecut afaceri de peste 683 milioane lei, in crestere cu 5,31% fata de anul anterior. Cea mai mare companie din cadrul grupului, Agricola International SA Bacau, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de aproximativ 401 milioane lei, in crestere fata de…

- Vanzarile anuale ale Orange SA in Franta au crescut pentru prima data in ultimii noua ani, ceea ce demonstreaza ca investitiile facute pe piata interna incep sa-si arate roadele, transmite Reuters. Veniturile în Franţa au urcat cu 0,6% anul trecut, la 18,1 miliarde de euro (22,3 miliarde…

- Exporturile de produse agricole si alimentare ale Uniunii Europene au atins in 2017 o valoare record de 137,9 miliarde de euro, in crestere cu 5,1% comparativ cu 2016, arata datele publicate luni de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in cazul exporturilor…

- De la an la an prețul alimentelor occidentale care burdușesc frigiderele romanilor crește. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), in primele 10 luni ale anului care a trecut Romania a cumparat din țarile UE mancare in valoare de 5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1,3 miliarde…

- Mio Technology, parte a companiei MiTAC International Corp., a înregistrat în 2017 o cifra de afaceri de 2,2 milioane de euro în România, în stagnare fața de 2016. Pe segmentul de camere video auto, Mio Technology a avut o cota de piața în creștere cu…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

- Transportatorul national de titei si produse petroliere Conpet a obtinut, anul trecut, un profit net de 73,661 milioane de lei, in urcare cu 3% fata de rezultatul din 2016, cand a inregistrat un castig de 71,547 milioane de lei, potrivit unui raport transmis, joi, Bursei de Valori Bucuresti.…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- Secom, companie romaneasca specializata in importul, promovarea și comercializarea de produse naturale pentru sanatate și frumusețe, a finalizat anul 2017 cu o cifra de afaceri de aproximativ 20 de milioane de euro, in creștere cu peste 22% fața de anul anterior. Evoluția Secom® a determinat urcarea…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat anul trecut cu 9,1% fata de anul anterior, pana la 62,64 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In 2016, exporturile au crescut…

- Piața de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescripție medicala, suplimentele alimentare și dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o creștere de 18,8% in 2017, comparativ cu anul anterior și de 14,8% in ultimul trimestru al anului, fața de cel precedent.…

- BRD-Groupe Societe Generale a inregistrat anul trecut un profit net de 1,415 miliarde lei, in crestere cu 85,3% fata de anul anterior. Venitul net bancar a ajuns la 2,786 miliarde lei, in crestere cu 4,9% fata de anul trecut, in timp ce cheltuielile operationale au atins valoarea de 1,473 miliarde lei,…

- In al saselea an consecutiv de crestere, vanzarile de produse organice au avansat cu 6% pana la un nivel record de 2,2 miliarde de lire sterline, relateaza The Guardian. Cifra de anul trecut, in crestere de la 2,09 miliarde de lire sterline in 2016, depaseste maximul istoric atins inainte de recesiune…

- Ministerul Finantelor redeschide, in februarie, o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro, in valoare nominala de 200 milioane euro, cu scadenta in 2021, potrivit prospectului de emisiune publicat pe pagina de Internet a institutiei. Emisiunea a fost lansata in luna martie a anului…

- De partea celalata, lumea se va confrunta cu o crestere a populatiei în tarile subdezvoltate, organismele globale ajungând în punctul în care nu vor mai putea lupta cu saracia, inegalitatea, foametea si malnutritia, scrie Gândul. Datele Organizatiei Natiunilor Unite…

- O crestere a numarului de plati cu cardul sustinuta pe plan global de increderea din ce in ce mai mare a consumatorilor a ajutat compania Visa sa intreaca predictiile pentru primul trimestru din anul fiscal, potrivit Wall Street Journal. Veniturile Visa pentru trimesturl incheiat la data…

- Comertul electronic, in crestere Piata de comert electronic din România va continua sa creasca în acest an, urmând sa depaseasca 3 miliarde de euro, estimeaza un furnizor global de servicii de plata pentru companii. În 2017, românii au cumparat de pe internet…

- Piata de e-commerce se dezvolta constant, Romania inregistrand cea mai mare creștere la nivel european. ,,Pentru anul acesta, estimarile PayU arata ca intreaga piața de e-commerce se va ridica la 2,7 miliarde euro, urmand ca pragul de 3 miliarde sa fie depașit in 2019.” declara Marius Costin, Country…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a respins, luni, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 13 de luni, prin care intentiona sa atraga 200 de milioane de lei. Bancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare totala…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Criptomoneda BitConnect a inregistrat o crestere de 382% peste noapte, dupa ce ieri piata criptomonedelor a inregistrat o prabusire devastatoare pentru multi investitori. Potrivit platformei coinmarketcap.com, valoarea unui BitConnect (BCC) este de 41,77 dolari, ajungand la o capitalizare…

- Firma de consultața Deloitte estimeaza intr-un raport ca piața de fuziuni și achiziții din Romania s-a cifrat la 4 – 4,5 miliarde euro, anul trecut, in crestere cu 15% comparativ cu 2017. Estimarea pieței include și tranzacțiile cu o valoarea nefacuta publica. Ioana Filipescu, partener Deloitte, arata…

- Grupul Renault inregistreaza o creștere a vanzarilor pentru al 5-lea an consecutiv atingand in 2017, un numar de 3.761.634 de vehicule comercializate. Inmatricularile la nivel mondial (autoturisme + vehicule utilitare) ale grpului francez (inclusiv Lada) au crescut cu 8,5 % pe o piața care progreseaza…

- In luna noiembrie a anului trecut, exporturile de marfuri romanesti au avansat cu 8,9% fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 5,79 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca. Importurile au avansat in noiembrie cu 11,8% fata de aceeasi luna a…

- Importurile au avansat in noiembrie cu 11,8% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 6,9 miliarde euro. In urma acestei evolutii, deficitul comercial al Romaniei a fost in noiembrie de 1,12 miliarde euro, in crestere cu 29,7% fata de nivelul inregistrat in aceeasi luna a anului anterior,…

- Muzeul Luvru a fost vizitat de 8,1 milioane de persoane in 2017, in crestere cu 10,1%, dupa ce in anul 2016 a avut de suferit de pe urma scaderii numarului de turisti straini la Paris, a anuntat luni directiunea muzeului, potrivit AFP. Afectat de scaderea numarului de turisti care au ales ca destinatie…

- Muzeul Luvru a fost vizitat de 8,1 milioane de persoane in 2017, in crestere cu 10,1%, dupa ce in anul 2016 a avut de suferit de pe urma scaderii numarului de turisti straini la Paris, a anuntat luni directiunea muzeului, potrivit AFP. Afectat de scaderea numarului de turisti care au ales…

- Muzeul Luvru a primit 8,1 milioane de vizitatori in 2017, o frecventa in crestere cu 10,1%, dupa ce in 2016 a scazut numarul de turisti straini in Paris, a anuntat luni directorul institutiei, citat de AGERPRES si AFP.Scaderea numarului de turisti in capitala franceza a fost cauzata de atentatele…

- Aeroportul International 'Avram Iancu' din Cluj a incheiat anul 2017 cu peste doua milioane si jumatate de pasageri, ceea ce a insemnat o crestere cu 50% a fata de anul anterior, a anuntat, luni, directorul David Ciceo. Numarul total de pasageri inregistrat pe zborurile charter…

- Proiectul de buget pe anul 2018 a fost votat cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva". Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Prime brute subscrise – asigurari generale + asigurari de viata Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) au atins, in primele noua luni ale anului, 5,78 miliarde lei, in creștere cu 1% fața de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurarilor de…

- SRI, SIE si STS vor avea in 2018 un buget total („credite bugetare”) de 2,92 miliarde de lei. Ca ordonatori principali, serviciile speciale vor mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) fata de aceste bugete, in valoare totala de pana la 3,03 miliarde de lei.SRI are prevazute…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pe 2018 prevede o alocare pentru CNSAS de 16,5 milioane lei, in crestere…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru CCR de 24,4 milioane lei, in crestere cu 16,15% fata de executia…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget al Consiliului Legislativ pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Consiliului Legislativ de 9,39 milioane lei, in crestere cu 4,26% fata de executia…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, proiectul de buget al Consiliului Legislativ pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Consiliului Legislativ de 9,39 milioane lei, în creștere cu…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, fara amendamente, proiectul de buget al Avocatului Poporului pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Avocatul Poporului de 19,6 milioane lei, în creștere…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, fara amendamente, bugetul Ministerului Public pe 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Ministerul Public de 1,234 miliarde de lei, în creștere cu 0,23%…

- Numarul companiilor din IT la nivel national a crescut in perioada de la 9.823 la 14.339 si se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depasi numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, arata un studiu al Asociatiei Romane…

- Ultimele date ale Bancii Naționale a Moldovei arata ca moldovenii care muncesc în strainatate au trimis acasa echivalentul a 116 milioane USD în luna octombrie cu 19% mai mult fața de aceiași luna a anului precedent, iar de la începutul anului 2017 suma totala a transferurilor…

- ARIES Transilvania anunța rezultatele unui amplu studiu național al pieței de IT din Romania, realizat cu sprijinul Primariei și Consiliului Local Cluj-Napoca, și care analizeaza evoluția domeniului pe parcursul a șase ani, intre 2011 și 2016. Conform studiul, numarul companiilor din IT la nivel național…

- FAN Courier, liderul pietei locale de curierat, a anuntat joi ca inregistreaza in acest an o crestere de 13,2% a afacerilor, depasind pragul de 132 milioane euro, in conditiile in care 2017 este considerat anul cu cele mai multe servicii cu valoare adaugata lansate. Pentru 2018, compania estimeaza…

- Ion Tiriac se afla si in acest an, pentru a patra oara consecutiv, pe prima pozitie a Top 300 Capital, cu o avere estimata la 1,7 1,8 miliarde de euro, in crestere cu 7,6 fata de anul anterior, potrivit unui comunicat al revistei Capital citat de Agerpres.ro. Pe locul doi se afla fratii Dragos si Adrian…