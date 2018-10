ING a fost amendata cu 20.000 de lei pentru dublarea tranzactiilor: 225.525 clienti au fost afectati

Stiri pe aceeasi tema

- ING Bank a fost amendata cu 20.000 de lei de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), dupa incidentul din weekendul trecut, cand banca a dublat tranzacțiile a peste 225.000 de clienți dintr-o eroare, fara sa-i inștiințeze pe aceștia. In total, peste 225.000 de clienți au fost afectați…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat cu 20.000 de lei ING, pe motiv ca incidentul privind dublarea tranzacțiilor clienților afecteaza interesele economice ale consumatorilor,...

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunța ca a sancționat ING Bank cu amenda contraventionala în cuantum de 20.000 lei, ca urmare a incidentului de luni.„Ca urmare a aparitiei în mass-media, în data de 8.10.2018, a unor informatii…

- Senatorii vor participa, luni, la deschiderea anului universitar, a anuntat vicepresedintele Senatului, Adrian Tutuianu. El a mai spus ca, unde nu sunt universitati, senatorii pot da audiente sau vorbi cu oamenii despre referendumul pentru familia traditionala. "Am decis ca luni sa avem activitati…

- Inflatia va reveni pe un trend de scadere spre finalul acestui an, ceea ce se va vedea mai mult din octombrie, a sustinut, miercuri seara, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, in ciuda faptului ca recentele date arata altceva. "Inflatia va scadea clar. Uitati-va la octombrie: va scadea…

- Siguranta calatorilor cu metroul este in pericol, intrucat Metrorex are un deficit de 700 de oameni, iar sindicatul ia in calcul o noua greva generala daca problemele nu se rezolva, a declarat luni Ion Radoi, presedintele Sindicatului Liber Metrou (USLM). Aproximativ 300 de salariati ai Metrorex…

- Palau, dupa numele oficial Republica Palau, o tara insulara aflata in Oceanul Pacific, este prinsa in razboiul diplomatic dintre China si Taiwan, iar turismul de aici a scazut enorm din cauza lipsei de vizitatori. La sfarsitul anului trecut, China a interzis accesul grupurilor de turisti in…

- TAROM a cumparat, cu 586 de milioane de dolari, 5 avioane model 737 Max 8 de la Beoing, anunta compania americana care a fabricat aeronavele. In urma cum mai putin de doua luni, TAROM luase tot de la Boeing doua aeronave de mari dimensiuni, de tip Boeing 737-800 NG. Compania romaneasca nu…