Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost gasit vinovat joi de Curtea de Justiție din Londra de incalcarea termenilor eliberarii pe cauțiune in anul 2012, dupa un ordin de extradare in Suedia in baza unor acuzații de abuz sexual, riscand 12 luni de inchisoare.

Assange, care a pledat nevinovat, va fi condamnat la o data ulterioara, maximul pedepsei aferente acuzației fiind de 12 luni de inchisoare, relateaza Reuters.

Citește și: Tun la capitolul imagine! Eugen Teodorovici da o lovitura cu impact major

Fondatorul WikiLeaks a fost arestat joi de autoritațile britanice in…