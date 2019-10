Comisia Europeana a initiat procedura de infringement impotriva Romaniei din cauza netranspunerii in legislatia nationala a celor doua directive aferente Pilonului Tehnic al Pachetului 4 Feroviar, respectiv Directiva de siguranta si Directiva de interoperabilitate.



Potrivit unei informari a Ministerului Transporturilor (MT), transmisa la solicitarea AGERPRES, autoritatile romane au primit din partea Executivului comunitar o scrisoare de somare in acest sens, care reprezinta prima etapa a procedurii de incalcare a dreptului comunitar.



"In data de 23.07.2019, Comisia Europeana,…