- Un baiat din Salisbury, Statele Unite este norocos sa se afle înca în viata dupa un accident bizar si înfricosator în care un surub de 15 centimetri i-a perforat creierul.

- Departamentul de Justitie si Comisia pentru bursa si valori mobiliare din Statele Unite au inceput o ancheta pentru afla daca Apple a incalcat legislatia financiara dupa ce a incetinit functionarea iPhone-urilor mai vechi. In urma cu cateva saptamani, compania a recunoscut ca incetineste performantele…

- Un baiat din Salisbury (Maryland, Statele Unite) pe nume Darius Foreman este norocos sa se afle inca in viata dupa un accident bizar si infricosator in care un surub de 15 centimetri i-a perforat creierul.

- Este ușor sa confundam situația geopolitica actuala cu cea din anii '80. Statele Unite și Rusia se acuza reciproc de implicare in treburile interne ale celeilalte. Rusia a anexat Crimeea in ciuda obiecțiilor Statelor Unite, starnind ingrijorare privind un posibil conflict militar. Ca și in timpul Razboiului…

- Mii de angajati ai Agentiei ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) au protestat, luni, in Fasia Gaza fata de decizia Statelor Unite ale Americii de a bloca ajutoare in valoare de zeci de milioane de dolari, anunța AFP, citat de News.ro . Intr-un context de vii tensiuni americano-palestiniene, administratia…

- Organizatorii galei Grammy, criticati in mod regulat pentru lipsa de deschidere, ar putea opera modificari in acest sens, premiind mai multi artisti de hip-hop, un gen care incepe sa domine industria muzicala din Statele Unite ale Americii, transmite AFP.

- Ana Birchall, propusa vicepremier pentru parteneriate strategice in Cabinetul Dancila, are, alaturi de sotul sau, cinci locuinte, doua dintre ele in SUA, investitii financiare in strainatate in valoare de 23 de milioane de euro, plasamente de 894.710 de lei, 60.272 de euro si 73.168 de dolari, precum…

- Attila Ambras este cel mai cunoscut spargator de banci din Ungaria. Nascut in Romania, la Miercurea Ciuc, la 20 de ani pleca dincolo de granița, iar aproximativ 20 de ani mai tarziu era eliberat din inchisoare, dupa ce fusese condamnat la 17 ani de carcera dupa jefuirea a nu mai puțin de 30 de banci…

- Creierul necesita nutrienți la fel ca inima, plamanii sau mușchii. Alimentele potrivite te vor ajuta sa iți folosești creierul la maxim, iar cu cat creierul este mai activ cu atat il vei stimula sa creeze noi conexiuni, vei imbunatații funcțiile de memorie și de rezolvare a

- Peste doua mii de turisti sunt asteptati, la acest sfarsit de saptamana, in statiunile Straja si Parang, din judetul Hunedoara, atrasi de calitatea partiilor de schi, stratul de zapada batatorita fiind intre 25 si 30 de centimetri. In statiunea Straja, se poate schia pe toate partiile, cu exceptia celei…

- Fostul impresar al cantareței Alexandra Stan este departe de imaginea de dur cu care s-a ales in urma teribilului scandal in care a fost implicat cu vedeta. Acesta a fost surprins intr-o ipostaza inedita in preajma sarbatorilor de iarna. Au trecut patru ani de cand Alexandra Stan a aparut, plina de…

- Cresterea numarului de utilizatori de telefoane mobile in Statele Unite, in special din randul copiilor, a determinat Departamentul de Sanatate Publica din California (California Department of Public Health - CDPH) sa publice pe site-ul sau un indrumar adresat persoanelor si familiilor care doresc sa…

- Iata cateva descoperiri fabuloase despre creierul uman 1. Impulsurile nervoase din creier au 274 km/hCu siguranta te intrebi cum se poate ajunge la aceasta viteza uimitoare. Ei bine, iata ca se poate. Impulsurile nervoase de la creier catre organism si de la restul corpului spre creier…

- "Presedintele Trump l-a sunat pe presedintele chinez Xi in aceasta dimineata si i-a spus ca am ajuns in punctul in care China trebuie sa opreasca livrarea de petrol catre Coreea de Nord. Multe tari au facut sacrificii economice si politice majore prin intreruperea legaturilor cu Coreea de Nord.…

- Deputatul Liviu Plesoianu revine pe pagina sa de Facebook cu o noua scrisoare deschisa, de data aceasta adresata, insa, romanilor. Social-democratul sustine ca este timpul ca romanii sa iasa in strada si sa transmita, la unison, un mesaj dur catre Statele Unite si Bruxelles. "Sa priceapa ca putem…

- Muzicianul roman ce a facut trupa Stigma, una dintre formatiile pop-rock populare prin anii 2000, Cornel Sorian este in top cinci artiști de muzica clasica cei mai bine vanduți din lume, pe unul dintre cele mai mari magazine online de pe mapamond, Amazon. Este vorba de ”I am Monster” un nou album de…

- „Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justitiei. Dorim sa subliniem ca, in orice discutie cu partenerii nostri trebuie sa plecam…

- Intr-o declarație semnata de cei doi președinți ai Camerelor, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, vine un raspuns exploziv pentru Departamentul de Stat al SUA. Cei doi susțin ca este de neințeles poziția SUA și afirma ca au luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul venit de peste ocean.”Parlamentul…

- Victor Ponta a reacționat pe Facebook la poziția Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier spune ca pentru a putea fi realizata o adevarata reforma a justiției este necesar ca Liviu Dragnea sa iși dea demisia din Parlament. Ponta critica și reacția pe care PSD o are fața de protestele de strada…

- "Statele Unite remarca cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei discuta o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea slabi independenta sistemului judiciar din Romania", se arata intr-o declaratie de presa intitulata "Romania - propuneri care afecteaza independenta sistemului judiciar",…

- Sub 1.600 de metri in munții Fagaraș, riscul de avalanșa este redus, de gradul unu pe o scara de la unu la cinci. Și in masivul Bucegi, la peste 1.600 de metri inalțime, riscul de avalanșe este insemnat, iar, sub aceasta altitudine, este redus. Citeste si: PROGNOZA METEO. Ploi…

- Demi-Leigh Nel-Peters, o tanara de 22 de ani din Africa de Sud care preda cursuri de autoaparare pentru femei, a fost incoronata Miss Univers in cadrul celei de-a 66-a ediții a acestui concurs, desfașurata la Las Vegas, in Statele Unite, scrie Le Figaro.

- Garzile Revoluționare Iraniene au avertizat Europa, ca daca amenința Teheranul, vor mari raza de acțiune a rachetelor la peste 2.000 de kilometri și le vor îndrepta catre continent. „Pâna acum nu am simțit Europa ca o amenințare, așa ca n-am marit raza rachetelor noastre.…

- Turiștii care au venit sa admire de la bordul unui vas de croaziera peisajele arctice din nordul indepartat al Rusiei au crezut inițial ca vedeau numeroase blocuri de gheața pe țarm. In realitate, era vorba de peste 200 de urși polari, grupați pe o insula, surprinși in timp ce devorau carcasa unei balene,…

- Trupul lui Charles Manson, cel mai detestat criminal în serie din Statele Unite, ar putea deveni subiect de studiu pentru medicii legiști sau chiar pentru cei care deprind tainele chirurgiei, scrie The Daily Star.

- Mai mulți specialiști sustin ca nu exista dovezi potrivit carora sa fi fost expuse informatii precum istoricul de localizare al curselor, numerele cardurilor de credit, numerele conturilor bancare, numerele de asigurari sociale sau datele de nastere. Uber a ascuns acest atac cibernetic timp…

- Politistii de frontiera l-au depistat pe vasluianul Catalin Ciobirca (36 de ani) pe Aeoroportul din Iasi in timp ce se pregatea sa urce la bordul unui avion echipamente de skimming, pentru a le transporta la Lima și in Peru. In paralel, politistii de la Crima Organizata din Galati si Vaslui au efectuat…

- Seful diplomatiei de la Phenian se va intalni cu omologul sau cubanez Bruno Rodriguez si cu alti oficiali de la Havana. Potrivit expertilor, aceasta vizita reprezinta o posibilitate pentru Coreea de Nord sa demonstreze, la aproximativ 100 de kilometri de SUA, ca nu este complet izolata de…

- Coreea de Nord ar putea dezvolta in acest an o racheta balistica intercontinentala capabila sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite ale Americii, a indicat Agentia de informatii sud-coreeana, intr-o reuniune cu usile inchise cu membrii comisiei de resort din parlamentul de la Seul, transmite…

- Raoul a povestit in emisiunea „Cool Sunday Nights”, de pe Antena Stars, prezentata de Madalina Balan si Adi Cristescu, despre vizitele sale dese in Statele Unite, dar si despre relatia sa cu Mirabela Dauer.

- Tenismanul american Jack Sock a produs surpriza la Turneului Campionilor de la Londra. In ultima partida a Grupei "Boris Becker" Sock l-a invins cu 6-4 1-6 6-4 pe al treilea favorit al competiției, germanul Alexander Zverev, și a obținut in premiera calificarea in semifinale.

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a adoptat joi reforma fiscala promisa de presedintele Donald Trump, accentuand presiunea pentru urmatoarea etapa, din Senat, unde insa majoritatea republicana este mai putin fiabila, scrie AFP.

- "Guvernul american este preocupat de recentele acte ale forțelor militare din Zimbabwe", a declarat un responsabil al Departamentului de Stat. "Statele Unite nu iau parte la chestiuni de politica interna din Zimbabwe", dar, in general, "nu aproba intervenția militara in procesele politice", a adaugat…

- Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, investeste in construirea de la zero a unui oras inteligent. Spre deosebire de conceptul “smart city” uzitat din ce in ce mai des inclusiv in Romania, care presupune folosirea tehnologiilor moderne si conectarea la internet pentru repararea problemelor pe care le…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a semnalat Natiunilor Unite ca Administratia Donald Trump a generat "cea mai grava criza" prin exercitii militare in cursul carora au adus armament nuclear in Peninsula Coreea. Ja Song Nam, ambasadorul Coreei de Nord, i-a trimis luni o…

- Ucraina si-a construit propriul radar militar. Este vorba despre un aparat capabil sa detecteze rachete inamice aflate la o distanta de 500 de kilometri si o inaltime de 40 de kilometri. Dispozitivul poate fi instalat in doar zece minute, iar autoritatile din tara vecina cred ca este mai performant…

- Președintele american Donald Trump a postat pe Twitter un mesaj ironic la adresa lui Kim Jong-un. Liderul de la Casa Alba se intreaba de ce liderul nord-coreean l-ar insulta numindu-l „batran”, in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras”. „De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite și Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul așteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discuții privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri șeful diplomației americane Rex…

- Este un punct de vedere impartașit pe rețelele de socializare, nu de cineva neinformat, ci chiar de unul dintre oamenii responsabili de construirea Facebookului și dezvoltarea lui intr-o rețea de social media cu extrem de mult succes.

- Abandonata de parinți la scurt timp dupa naștere, o adolescenta și-a gasit refugiul in brațele bunicilor care au facut sacrificii enorme pentru ca ea sa poata sa cante. Vineri seara, de la ora 21.15, Alexandra Moraru urca pe scena ”X Factor” sub privirile emoționate ale batranei care a crescut-o.

- Ionel Bors, country manager ArcelorMittal Galati, prezent la sedinta comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea ANRE, a atras atentia asupra unui fenomen deosebit de ingrijorator pentru economia romaneasca. Acesta a spus ca preturile energiei electrice si gazelor naturale au luat-o razna in…

- Fostul director general al Yahoo, Marissa Mayer, si-a cerut scuze, miercuri, pentru cele doua brese majore de securitate a datelor utilizatorilor companiei produse in 2013 si 2014, ea dand vina pe agenti rusi pentru cel putin unul dintre cazuri, in timpul unei audieri din Senatul SUA referitoare la…

- Italienii de la Lamborghini au prezentat ieri conceptul Terzo Millennio (Mileniul Trei) la conferinta EmTech din Statele Unite. Conceptul este rezultatul primelor 12 luni dintr-un parteneriat intre cunoscutul producator de automobile supersport si Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT). Cu…

- Antagonismul, in ce o privește pe Moldova, poate fi catalogat, fara exagerare, drept unul serios. Pe de o parte: NATO și Statele Unite, de cealalta parte: Rusia Aceasta este insa doar o problema externa, care nu poate influența considerabil asupra situației din republica. O alta problema consta in faptul…

- Patruzeci și patru la suta dintre tinerii din Statele Unite ale Americii ar prefera sa traiasca intr-un stat cu sistem socialist, iar 7% vor un regim comunist, doar 42% preferand organizarea politica și economica de tip capitalist, releva un studiu realizat recent. Potrivit studiului, efectuat de Institutul…