- Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia in colaborare cu Muzeul Bucovinei Suceava si Muzeul National de Istorie al Moldovei – Chisinau, Republica Moldova, organizeaza incepand cu data de 27 martie 2018 expozitia „Centenarul Romaniei Mari”. Realizata simultan in Alba Iulia, Suceava…

- Ședința istorica a Tineretului Național Liberal la Chișinau, impreuna cu organizația de tineret de la PLDM, PAS și platforma D.A., la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la unirea Romaniei cu Basarabia, Tineretul Național Liberal (TNL) s-a reunit intr-o…

- Marți a avut loc o ședința solemna in Parlament, dedicata unirii Basarabiei cu Romania acum 100 de ani. Printre invitați au fost și demnitari de la Chișinau. Parlamentul Romaniei a adoptat cu 19 abțineri Declarația prin care iși afirma deschiderea pentru unirea cu Republica Moldova. Potrivit stiri.tvr.ro,…

- Cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la unirea Romaniei cu Basarabia, Tineretul Național Liberal(TNL) s-a reunit intr-o ședința istorica festiva cu Tineretul Partidului Liberal Democrat, Tineretul Partidului Acțiune și Solidaritate și Tineretul Platformei Demnitate și Adevar din Republica Moldova, la…

- Autoritatile locale din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti si Raionul Hincesti din Republica Moldova au semnat marti, 27 martie, un acord de infratire si colaborare. Acordul a fost semnat chiar in ziua in care se implinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.Acordul de infratire…

- Intr-o declaratie politica sustinuta in Parlamentul Romaniei, deputatul iesean Silviu Macovei a profitat de celebrarea centenarului unirii Basarabiei cu Romania si a cerut pentru Iasi readucerea statutului simbolic de capitala a Moldovei. Deputatul PSD argumenteaza aceasta cerere prin aceea ca „tara…

- Ungheni, primul oraș mare din Republica Moldova care a semnat declarația de unire. Marți, cand s-au implinit 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, majoritatea consilierilor municipali ai orașului Ungheni, cel de-al treilea oraș ca marime din Republica Moldova, au semnat declarația simbolica…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca in Anul Centenarului, Parlamentele din Romania și Republica Moldova vor putea, printr-un Act de Voința Naționala, sa ștearga granițele și sa realizeze din nou unirea Basabiei cu ...

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania. "Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Tarii de la Chisinau a fost un gest politic si patriotic…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti, 27 martie, in cadrul sedintei solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca el isi doreste unirea Romaniei cu Republica Moldova.

- Unul din cei mai activi parlamentari buzoieni in materie de propuneri legislative este si senatorul PMP Dorin Badulescu. Iata ultimele 3 proiecte propuse spre aprobare: 1. B103/2018 - Propunere legislativa privind intretinerea animalelor de serviciu scoase din functiune si care au apartinut institutiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj la aniversarea a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania in care vorbeste despre ”gestul politic si patriotic care face cinste elitelor vremii” si despre faptul ca, ”in clipe de cumpana, in fata amenintarilor si pericolelor, Romania a…

- O manifestare emotionanta a avut loc sambata, 24 martie, la Muzeul de Istorie din Bacau, organizata de Asociatia Refugiatilor din Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, Grupul de Initiativa Basarabeana si Colegiul National „Vasile Alecsandri”, dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei…

- Sambata, 24 martie 2018, incepand cu ora 10.00, liberalii valceni s-au strans la Calimanesti pentru a participa la simpozionul cu tema ”100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania”. Evenimentul a fost organizat de filiala Valcea a PNL si reprezinta un omagiu adus inaintasilor romani care au realizat,…

- Harta etnografica a Basarabiei de Alexis Nour, prima editie aparuta in 1916, poate fi vazuta in premiera la Muzeul de Istorie si Arheologie din Ploiesti, in cadrul programului 'Romania 100 de ani'. Muzeograful Doru Mares a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca harta expusa la muzeu…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, impreuna cu o delegatie a PNL, se va afla luni si marti in Republica Moldova cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.

- Manifestatie de amploare la Chisinau. Acolo a avut loc "Marea Adunare Centenara" care sarbatoreste o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Zeci de mii de oameni au cerut unirea in fata Guvernului. Printre ei a fost si Traian Basescu. Fostul presedinte a cerut Parlamentelor Romaniei si Republicii…

- Fostul presedinte Traian Basescu a cerut duminica, la Chisinau, parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari. "Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum:…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a cerut parlamentarilor din Romania și Republica Moldova sa voteze unirea celor doua state. Declarația a fost facuta la „Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Circa 100.000 de oameni au…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la „Marea Adunare Centenara“ de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.

- Muzeul de Istorie &bdquoPaul Pltnea&rdquo Galai v invit luni 26 martie 2018 ora 1400 la vernisajul expoziiei &bdquoBASARABIA I ROMÂNIA LA CEAS ANIVERSAR&rdquo. Expoziia dedicat împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România (27 martie9 aprilie 1918) este organizat de muzeo...

- La invitatia Despartamantului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebes, in cadrul ciclului de conferinte ,,Si Sebesul a facut Unirea!”, istoricul Mircea-Gheorghe Abrudan, cercetator al Institutului de Istorie Nationala ,,George Baritiu” Cluj-Napoca, va conferentia la Sebes, despre unirea Basarabiei cu Romania de…

- Joi, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean din aceasta luna, consilierii au semnat o Declarație prin care iși exprima solidaritatea și susținerea fara reserve, a demersurilor primariilor din Republica Moldova și Romania pentru afirmarea aspirațiilor de reintregire naționala. De asemenea,…

- Profesorul Petronel Zaharia, decanul Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza din Iasi, a afirmat joi, la o conferinta despre Unirea din 1918, ca in prezent ia amploare miscarea unionista din Republica Moldova, unde "din sat in sat se doreste unirea cu Romania'',…

- Partidul Liberal boicoteaza ședința Parlamentului de astazi dupa ce președintele Andrian Candu a refuzat sa ofera sala legislativului PL-ului, pentru ca pe 27 martie sa fie organizata o ședința cu ocazia centenarului de unire dintre Republica Moldova și Romania. Mihai Ghimpu a spus ca PL nu se va…

- In prezența unui public numeros (de toate varstele) la Centrul Cultural Sighetu Marmației a avut loc, in premiera, lansarea carții OCHII BASARABIEI de Gheorghe Parja. Despre personalitatea autorului și despre importanța carții au vorbit: ing. Horia Scubli, prof.dr. Teodor Ardelean, conf.univ.dr. Gheorghe…

- In anul Centenarului, o declarație simbolica de Unire cu Republica Moldova a fost semnata de comuna Corbi, județul Argeș, comuna Baimaclia din Romania impreuna cu raionul Caușeni din Republica Moldova.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova, un proces in care tara noastra ar trebui sa faca mai mult si sa aduca "un plus de concretete" actiunilor sale, informeaza agerpres.ro. "Unirea o va face poporul prin decizia pe care o va…

- Dragi Tovarași și pretini, galeria intelectualilor și politicienilor de vaza care ne spun ca nu este acum momentul Unirii s-a întregit cu o noua figura hâda. Aș putea scrie mult despre conceptul de Igor fara de Țara, cu referire nu doar la actualul ne-președinte ci și la…

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- „Unirea merge inainte! Azi, cand postez, 76 localitati din Republica Moldova au adoptat in consiliile locale hotarari semnate de primari si consilierii locali prin care solicita unirea cu Romania”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Fostul sef de stat s-a aratat indignat ca, „in timp ce…

- Numarul localitaților care a votat Declarația de Reunire cu Romania a ajuns la 66. Ultima fiind comuna Horodiște din raionul Calarași. Din 23 ianuarie, tot mai multe localitați din Republica Moldova au semnat Declarații simbolice.

- Consilierii judeteni din Buzau vor participa la o sedinta comuna cu omologii lor din consiliul raional Soroca, in contextul implinirii a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Alesii au votat deja un proiect de demarare a unei campanii de ajutorare a romanilor de peste Prut. Astfel, odata…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Unirea” al judetului Alba organizeaza astazi “Ziua Portilor Deschise”, intre orele 10.00-16.00, in toate subunitatile, activitate in cadrul careia cei interesati pot asista la prezentarea tehnicii si mijloacelor de interventie specifice. Evenimentul este prilejuit…

- Unirea din 1918 nu a fost, cum mult timp a incercat istoriografia romana sa ne prezinte fenomenul, un cumul de adunari populare in care mulțimile inflacarate s-au adunat și au proclamat unirea cu Romania. In realitate, lucrurile s-au petrecut altfel, unirea s-a facut in mare parte sub forța imprejurarilor,…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni.

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…

- „Sa facem tot ce sta in puterea noastra pentru reintregirea țarii in anul centenar 2018”. Așa incepe declarația de unire a Consiliului Local Parva, semnata chiar ieri. Astfel, Parva devine prima comuna din Romania care se alatura demersului inceput de primarii din Republica Moldova, demers care are…

- Fostul presedinte Traian Basescu da de stire actualei puteri ca „a inceput Unirea”, precizand totodata ca pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale UNIREA cu Romania.

- Liderul PMP, Traian Basescu, scrie, pe Facebook, ca „a inceput Unirea”, precizand ca, pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.”A iceput Unirea! Acum, cand postez, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile…

- Suceava si Soroca, din Republica Moldova, au semnat, sambata, un protocol de infratire intre cele doua municipii. Protocolul a fost semnat in Sala Voievozilor din Cetatea de Scaun a Sucevei, de primarul Ion Lungu si omologul sau din Soroca, Vasile Sau, in prezenta presedintelui Consiliului ...

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece…

- Deputatul roman Constantin Codreanu afirma ca decizia celor cinci localitati din Republica Moldova, care au decis sa semneze o declaratie simbolica de unire cu Romania, este un argument care demonstreaza ca a sosit momentul ca Bucurestiul sa purceada neintarziat la infiintarea unui Minister al Reunificarii…

- Primarul comunei Tatarauca Veche din raionul Soroca, Liviu Raischi, a anuntat ca intentioneaza sa plece din functie si ca solicita azil politic in Romania. Potrivit lui, la baza acestei decizii ar sta un dosar penal fabricat la comanda PDM, condus de catre Vlad Plahotniuc.

- Mihai DOLOTON, activist civic, Calarași L-am descoperit in primavara anului trecut, cand și-a lansat cartea ”Framantari din morminte”. De atunci nu incetinește sa ne uimeasca. Este tanar și iși dorește, atat cat e posibil, sa dezvolte cultura in orașul sau de baștina, Calarași. Anul trecut, a reușit…