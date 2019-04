Violeta Stoica Peste 60% din rețeaua de drumuri din Romania are perioada de viața expirata, se arata intr-o hotarare adoptata de Guvernul Romaniei la finalul lunii martie a acestui an. Faptul ca este nevoie de investiții majore in infrastructura rutiera pentru modernizarea drumurilor naționale și pentru apariția mai multor kilometri de drumuri de mare viteza nu mai este de multa vreme o noutate in Romania. Țara in care, conform documentelor oficiale, numai 50% din rețeaua naționala este considerata a avea o calitate buna, iar problemele sectorului rutier inseamna – pe langa deficitul de implementare…