Infrastructura feroviara din Portul Constanta va fi modernizata. Licitatie pentru studiul de fezabilitate (document)

Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Studiu de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanta", in valoare estimata de 12.322.045 de lei. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 7.01.2019, ora 15.00. Ofertele vor fi deschise in aceeasi zi. In vederea participarii la procedura, se va constitui o garantie de 123.220 de ...