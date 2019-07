Infrastructura din România. Klemm: Este încă dificil! Acesta a marturisit ca i se pare "uimitor" cat de plin de viata este Brasovul in conditiile in care nu beneficiaza de autostrada, iar "sistemul de cale ferata ar putea fi imbunatatit", si ca, revenind in ultimii patru ani la Rasnov, a remarcat ca si acest oras s-a transformat, dintr-unul "adormit", intr-unul plin de viata. "Este inca dificil sa ajungi nu in Brasov, nu la Rasnov, ci in Transilvania in general. Exista o mare nevoie de infrastructura in Romania. (...) Fara conexiuni rutiere, fara autostrada si cu un sistem de cale ferata care poate fi imbunatatita, pentru mine, este uimitor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 19 iulie, pe scena amenajata in Gradina Cetatii Rasnov, trupa byron va deschide in mod oficial, de la ora 20:00, al 11-lea Festival de Film si Istorii Rasnov (FFIR). Concertul lui Dan Byron & co va fi urmat de proiectia filmului rusesc "Leto / O vara rock'n'roll", productie 2018, regizata de…

- Taramul Castelului Miko din Olteni s-a transformat in „capitala” muzicii retro weekend-ul trecut, cand i-au trecut pragul peste 15.000 de iubitori ai muzicii anilor ’80 ‚’90 și 2000. Toți, de la copii, la parinți și chiar bunici, au fost dornici de a petrece cum știu ei mai bine. Pentru mulți, diMANSIONS…

- PSD-ul a avut cei mai mulți votanți din Muntenia cu un procent de 38%, in timp ce PNL-ul a dominat in Transilvania, cu un scor de 30%. Alianța 2020 USR Plus a luat cele mai multe voturi in Moldova 24% și a zdrobit in București cu 46% de procente. Cum au votat romanii in funcție […] Citește EXIT POOL…

- Candidatul independent a dat o palma guvernarii de la Bucuresti si provoaca ruperea protocolului de colaborare UDMR-PSD. Candidatul independent la alegerile europarlamentate George Simion darama Guvernul de la Bucuresti. Pe fondul incidentului de la Cimitirul International de la Valea Uzului si al agresiunilor…

- Ambasada Statului Israel, cu sprijinul Ministerului Culturii din Romania și al Ministerului Turismului din Israel, a organizat aseara Eurovision Dance Party, "Destinația Tel Aviv", la Teatrul de Opereta Ion Dacian din București.

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, afirma ca anul acesta, fiindca nu poate sa voteze la Eurovision pentru tara sa, care este gazda concursului, va vota pentru Romania. "Eu, anul acesta, fiindca nu pot sa votez pentru Israel, o sa votez pentru Romania si astept sa aud de cat mai multe…

- Siteul PressOne este una dintre cele mai reputate apariții editoriale din ultimii ani, prin seriozitatea investigațiilor, analizelor și opiniilor realizate de jurnaliști precum Emilia Șercan, Mihnea Maruța sau Valentin Șchiopu. Fondat la Cluj, PressOne are surse extrem de bine informate in Transilvania,…

- Primarul Municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, anunța ca administrația locala blajeana, cu sprijinul Consiliului județean Alba și al Instituției Prefectului din județul Alba, a inițiat un proiect de hotarare de guvern, prin care solicita Guvernului Romaniei un sprijin financiar in valoare de 4.635.203,95…