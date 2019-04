Stiri pe aceeasi tema

- Dupa luni bune de eforturi, constructorii au ajuns la stadiul in care lucrarea de la Dealul Liliecilor, in apropiere de nodul de la Soimus, poate oferi o imagine asupra modului in care va arata porțiunea de autostrada care a dat atatea batai de cap. Imaginile realizate de DRDP Timisoara arata…

- Lucrarile pe cele doua loturi de autostrada aflate in lucru in zona de vest a țarii continua. Ministerul Transporturilor a anuntat ca stadiul lucrarilor a ajuns la 94% pe lotul 3 din autostrada Lugoj – Deva, respectiv 95% pe lotul 4. Reprezentantii ministerului au invatat de la entuziastii care urmaresc…

- Lucrurile, insa, sunt departe de a fi ideale. Constructorul italian Astaldi - care, alaturi de o firma japoneza, a castigat contractul pentru lucrarile de proiectare si construire ale podului - a facut nu mai putin de 16 revendicari catre statul roman, care nu a asigurat toate conditiile necesare realizarii…

- Cele doua loturi din autostrada Lugoj – Deva aflate in lucru in acest moment vor deveni circulabile pana in luna august, asigura ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. La acestea se vor adauga și patru kilometri de pe lotul 2, aflați in stadiu avansat de execuție, plus nodurile de acces pe și de pe…

- Veste buna, s-a reluat activitatea si la lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva. Muncitorii antreprenorului roman care se ocupa de acesta incep sa revina pe santier. Deocamdata vremea este rece si nu se pot efectua interventii la terasamente, a anuntat Directia Regionala de Drumuri si Poduri…

- Se reia lucrul pe autostrada din Vest, la lotul patru. Conform reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, o parte a echipelor antreprenorului de pe lotul 4 al autostrazii A1 Lugoj – Deva a revenit pe șantier saptamana aceasta. Dupa perioada in care s-a facut mentenanța utilajelor…

- Compania de Drumuri și compania italiana care a construit lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva nu au reușit sa ajunga la un acord asupra preluarii proiectului inițial pentru secțiunea de autostrada E2, care include tunelurile pentru urși. Astfel, proiectul tehnic și cel de execuție vor fi scoase la licitație…

- Proiectul pentru proiectarea secțiunii cu tuneluri din lotul 2 al autostrazii Lugoj – Deva, realizat de societatea italiana Salini Impregilo in cadrul contractului inițial, nu va fi folosit la realizarea noii licitații de atribuire a acestei secțiuni. Conform economica.net, discuțiile purtate intre…