Infrangeri pentru HC Dobrogea Sud II si CS Medgidia in Divizia A de handbal

- Handbalistii de la CS Medgidia (antrenor Ionut Deli-Iorga) au spulberat-o pe CSU Targoviste, in deplasare, sambata, scor 57-38 (33-18), intr-o partida din etapa a XXlll-a a Diviziei A, Seria A. Tot in aceasta runda, HC Dobrogea Sud ll Constanta (antrenor Alexandar Adzic), locul secund, a pierdut derby-ul…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud II Constanta, a doua clasata in seria B a Diviziei A, i a fost gazda astazi liderului, CSM Alexandria, in etapa a 23 a a campionatului.Meciul i a revenit formatiei oaspete, cu 32 26 17 14 .Cele doua formatii isi pastreaza pozitiile in ierarhie, CSM Alexandria…

- In etapa a 17 a a Diviziei A, seria A, la handbal feminin, CSU Neptun Constanta joaca pe terenul formatiei ACS UAIC CNOT Iasi, duminica, 17 martie, de la ora 10.30. In clasament, echipa de pe litoral se afla pe locul doi, cu 35 de puncte, in timp ce adversara ei ocupa pozitia a sasea, ultima, cu noua…

- Ambele reprezentante ale judetului Constanta in seria secunda a Ligii a 3 a de fotbal, Axiopolis Cernavoda si CS Medgidia, au prierdut meciurile sustinute astazi, in etapa a 17 a a campionatului.CS Medgidia a cedat pe teren propriu in disputa cu CS Faurei, scor 1 3. Golurile au fost marcate de Petre…

- HC Dobrogea Sud II Constanta si CS Medgidia, reprezentantele judetului Constanta in seria B din Divizia A de handbal masculin, au sustinut astazi meciurile din etapa a 18 a a campionatului.CS Medgidia a castigat meciul de pe teren propriu cu CSM Ploiesti, scor 44 25 26 12 , in vreme ce HC Dobrogea Sud…

- HC Dobrogea Sud II CS Medgidia, derby ul etapei a 17 a din Divizia A la handbal masculin, seria B, si totodata, derby ul judetulu, meci jucat, astazi, la Constanta, s a incheiat la egalitate, 37 37, dupa ce, la pauza, CS Medgidia a condus cu 22 21.Rezultatul final a fost conturat in ultimele secunde…

- Sala Sporturilor din Constanta va gazdui sambata, 9 februarie, de la ora 11.00, derby ul etapei a 17 a din Seria B a Diviziei A de handbal masculin, intre HC Dobrogea Sud II si CS Medgidia. Reprezentante ale judetului Constanta in competitie, cele doua echipe sunt vecine de clasament, satelitul HC Dobrogea…

- Reprezentantele judetului Constanta in seria B a Diviziei A la handbal masculin, HC Dobrogea Sud II Constanta si CS Medgidia, au debutat cu dreptul in 2019, castigand meciurile oficiale jucate astazi, in etapa a 15 a a campionatului.HC Dobrogea Sud II a trecut pe teren propriu de CSM Ploiesti, scor…