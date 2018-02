Infrangerea ofensivei europene a presedintelui francez/ Batalia pentru mandatele ramase dupa Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Educatia este singura solutie pentru combaterea extremismului politic si religios de la nivel global, a declarat, vineri, presedintele francez Emmanuel Macron, adaugând ca Franta va aloca 200 de milioane de euro pentru a sustine fondul international de educatie, relateaza site-ul agentiei…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea...

- S-a indepartat perspectiva considerarii Poloniei drept tara care nu respecta statul de drept, dar devine reala viziunea banilor mai putini din viitorul buget al Uniunii, potrivit Rzeczpospolita , citat de Rador. In plus, in afara de Polonia si alte tari au probleme. In mod traditional Ungaria, dar acum…

- Negocierile pentru coalitia intre CDU-CSU si SPD incep in forta. Angela Merkel isi joaca cariera politica, Martin Schulz credibilitatea. Pentru Angela Merkel, nu mai e timp de pierdut. Germanii si Europa intreaga asteapta de peste patru luni un guvern stabil la Berlin, scrie Le Point . In schimb, polonezii…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace

- Un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu pentru BBC, care a difuzat sambata fragmente, relateaza AFP. Intrebat daca va exista o solutie…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite AFP. Noul tratat vizeaza…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si premierul britanic, Theresa May, vor discuta joi despre securitate, migratie, politica externa, comert si relatii post-Brexit, in cadrul unui summit bilateral la Londra, relateaza agentia dpa, conform agerpres.ro. Cele doua tari vor anunta o serie de…

- Cele 7 comune nu au mai primit anul acesta fonduri de la bugetul de stat din cauza unei aberații birocratice @ Niște funcționari de la Ministerul de Finanțe au considerat ca cele 7 comune au excedent bugetar deoarece implementeaza fonduri europene și prin urmare nu mai au nevoie de bani de la buget…

- Ambasadorul Paul Brummell a vorbit despre conditiile pe care romanii trebuie sa le indeplineasca pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Acestora li se va cere sa solicite un permis de sedere si sa plateasca o taxa. "Persoanele care, pana la data de 29 martie 2019, au locuit permanent…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat proiectul de lege anuntat de presedintele francez Emmanuel Macron impotriva asa-numitelor 'stiri false' (fake news), apreciind ca aceste informatii...

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP, scrie agerpres.ro. Statele Unite raman…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a spus joi la Roma ca trebuie 'sa ne protejam de falsele bune sentimente', in raspuns la criticile unor intelectuali si asociatii privind politica guvernului francez fata de migranti, relateaza AFP. 'Exista multa confuzie in randul intelectualilor', a adaugat…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a incheiat miercuri prima vizita in China cu un apel la coeziunea europenilor in fata "puterii de foc" a Beijingului. Importanta Imperiului de Mijloc a fost din nou ilustrata de o mega-comanda pentru Airbus. Aceasta vizita de stat de trei zile a fost dominata…

- China a comandat achizitionarea a 184 de avioane Airbus A320 pentru 13 companii aeriene, care sa fie livrate in perioada 2019-2020, a anuntat miercuri presedintia franceza, in ultima zi a vizitei intreprinse de presedintele Emmanuel Macron in China, informeaza AFP. Aceasta comanda, care…

- Regatul Unit pierde deja mii de universitari europeni in conditiile in care divortul de Uniunea Europeana nu a inceput inca efectiv. Cel putin 2300 de profesori universitari europeni au parasit anul trecut universitatile britanice, presa britanica exprimandu-si ingrijorarea cu privire la o hemoragie…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a pledat miercuri pentru continuarea "dialogului permanent" cu Iranul, considerand ca tarile denuntand acordul asupra programului nuclear - Statele Unite, Israelul, Arabia Saudita - tin "un discurs care ne va conduce la razboi in Iran", relateaza AFP. …

- Ministrul polonez al sanatatii, Konstantyn Radziwill, nu a reusit sa rezolve problema cheltuielilor mici in ocrotirea sanatatii. Nu a reusit nici sa-i convinga pe rezidenti ca va reusi sa rezolve macar jumatate din cererile lor. A fost ca de obicei: majorari de venituri de cativa bani si speranta ca…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta in 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii in Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipand si alte evolutii, in Uniunea Europeana si in alte zone ale lumii.…

- Ieșirea Poloniei din UE este foarte puțin probabila. Deși nu tuturor le pare o tragedie - vocile "ce nevoie avem de aceasta Uniune" se aud acum tot mai des decat inainte de scandalul dintre guvernul PiS și Bruxelles, potrivit Rador. Imi amintesc ca in referendumul din anul 2003 impotriva intrarii in…

- Angela Merkel și Martin Schultz Reformele europene propuse de presedintele francez Emmanuel Macron vor juca un rol „foarte important” in negocierile dintre conservatorii cancelarului german Angela Merkel (CDU) si social-democrati (SPD), in perspectiva formarii unui nou guvern, a potrivit ministrului…

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Statistic, aproximativ 5 milioane de romani sunt in pragul saraciei absolute. In același timp, 2,2 milioane de tone de produse alimentare sunt aruncate la gunoi, anual, in Romania. Am aflat despre ce este vorba, cine arunca de fapt alimentele la gunoi, de la președinte Bancii de alimente ”a saraciei”.…

- Comisia Europeana a comunicat miercuri ca in ultimele luni legaturile cu Washington sunt tot mai frecvent legat de problema reciprocitatii vizelor, insa a insistat pentru progrese imediate. Statele Unite continua sa solicite vize pentru cetatenii din Bulgaria, Croatia, Cipru, Polonia si Romania, potrivit…

- Guvernul francez va incerca sa echilibreze relatiile comerciale dintre fermieri, procesatori si distribuitori printr-un proiect de lege care va fi prezentat joi si care ar urma sa propuna majorarea pretului minim reglementat la alimente si limitarea vanzarilor promotionale in supermarketuri, informeaza…

- "Nu am rugat pe nimeni sa nu demareze articolul 7, deoarece nu suntem in Europa petitionari (persoane care pretind un drept) si nu vom ruga pe nimeni sa fie de acord cu reformarea de catre noi a sistemului justitiei", a spus premierul Mateusz Morawiecki, potrivit Rador care citeaza Rzeczpospolita.

- Date fiind problemele Angelei Merkel, Macron preia rolul de lider al Uniunii si lanseaza o viziune a lumii diferita de cea americana. Donald Trump a fost convins ca nu trebuie sa se masoare cu nimeni. Si desigur, in niciun caz cu liderul de 39 ani al unei tari a carei economie este aproape de opt ori…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a celebrului filozof francez Pascal Bruckner pe tema situației politice internaționale.RFI: Trump, Brexit, Rohingyas, Catalonia, Weinstein… Iata citeva dintre cuvintele cheie ale anului 2017. Un an care a inregistrat mai…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat vineri, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca doresc sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reforma zonei euro, la summitul european din martie 2018, transmite AFP.'Vrem sa ajungem pana in…

- Acordul semnat joi la Bruxelles intre Regatul Unit si UE nu prevede reintoarcerea la o demarcatie intre Ulsterul britanic si Eire (Republica Irlanda - n.red). Dar multi sunt nelinistiti de ambiguitatea care persista, potrivit Rador care citeaza Le Parisien.

- Justitia belgiana a anuntat joi incheierea procedurii care-i viza pe Carles Puigdemont si pe alti patru membri ai Executivului catalan destituit care s-au exilat in Belgia, in urma retragerii de catre Madrid a celor cinci mandate europene de arestare, a anuntat avocatul belgian al fostului presedinte…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface România, aratând ca problema cetatenilor români care se afla în Marea Britanie este bine rezolvata.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau francez Emmanuel Macron sunt prezentati adesea in opozitie, dar au si ceva in comun, mai ales in protejarea bogatilor, scrie un cunoscut economist francez.

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita oficiala in Qatar, a declarat joi ca 'dezaproba' anuntul presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, o decizie care 'contravine rezolutiilor Consiliului de Securitate' al ONU, potrivit Agerpres.

- Mai multe țari europene au criticat miercuri seara decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oraș trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agențiile internaționale de presa.…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma esecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa astepte pana la inceperea negocierilor…

- Un grup de partid intentioneaza sa ceara judecatorilor unei instantei din Scotia sa se pronunte in cazul in care Curtea Europeana de Justitie poate confirma daca Articolul 50 poate fi revocat unilateral de Regatul Unit, potrivit Rador care citeaza The Guardian.

- Emmanuel Macron, președintele pro-european al Franței, a intrat in forța in epopeea reformarii pieței muncii și reducerea sectorului public francez, chiar de la inceput de mandat, intr-un efort de a menține Franța eficienta și competitiva. Cu costuri de imagine și susținere asumate.

- Emmanuel Macron a inceput luni o serie de consultari cu principalele partide, in vederea alegerilor europene din 2019, primul scrutin din mandatul sau de cinci ani, pe care vrea sa-l modifice pentru a se reveni la liste nationale, relateaza AFP. Seful statului francez i-a primit pe Gerard Larcher,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a lansat luni o runda de consultari cu liderii partidelor din Franța in legatura cu alegerile europarlamentare din 2019 și cu planurile privind viitorul Uniunii Europene, informeaza dpa. Potrivit cotidianului Le Monde, șeful statului francez a propus…

- Franta isi doreste o Germanie puternica si stabila care sa ajute la dezvoltarea Europei, a declarat un oficial din cadrul administratiei presedintelui Emmanuel Macron, adaugand ca statul francez va continua sa lucreze cu guvernul german, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Pentru…

- Intr-un interviu citat de catre Ria Novosti, Dodon a sustinut ca, dupa reintegrarea regiunii separatiste Transnistria in Republica Moldova, la Chisinau nu vor mai exista formatiuni politice care sa sustina unirea cu Romania. ”Toti stiu pozitia mea privind organizarea statala federala. In…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca infrangerea completa a retelei extremiste Stat Islamic in Siria si Irak nu reprezinta finalul luptei pentru combaterea terorismului islamic, informeaza site-ul postului France 24. "Am castigat la Raqqa si in saptamanile si lunile urmatoare,…