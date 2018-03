Infrangerea din Pennsylvania ii ingrijoreaza pe republicani

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a facut apel la statele din G7 sa condamne si sa nu recunoasca alegerile prezidentiale ruse desfasurate de Moscova inclusiv pe teritoriul Crimeii aflate sub ocupatie - scrie agentia RBC , mentionand ca liderul ucrainean a facut acest apel in timpul unei intalniri…

- Democratii americani erau euforici miercuri, dupa ce au revendicat o victorie intr-un scrutin legslativ partial intr-un fief republican - un semn, in opinia lor, al dezamagirii alegatorilor lui Donald Trump fata de presedintia acestuia, relateaza AFP. Rezultatul oficial nu a fost proclamat in a 18-a…

- Un suspans demn de o alegere prezidentiala: o numarare a voturilor care se prelungeste in noapte, rezultatul cu o diferenta de cateva sute de voturi, cu controlul la mana al buletinelor trimise prin corespondenta. America a urmarit cu sufletul la gura o alegere care in alte vremuri ar fi trecut neobservata…

- Rezultatul alegerilor locale din statul american Pennsylvania pentru Camera Reprezentantilor Congresului Statelor Unite sunt prea stranse pentru a fi clare, dupa numararea a 99% din voturi miercuri dimineata, un indiciu ingrijorator pentru presedintele Donald Trump si partidul sau republican, comenteaza…

- Liderul republicanilor din Senatul american, Mitch McConnell, a respins marti ideea unei legi pentru a anula tarifele vamale anuntate de presedintele Donald Trump la importurile de aluminiu si otel, o decizie contestata, totusi, de aproape intreg partidul sau, relateaza Agerpres , care citeaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump si-a ales deja sloganul pentru alegerile prezidentiale din 2020, unde vrea sa candideze pentru un al doilea mandat: "Sa pastram America mareata" (Keep America Great!), scrie digi24.ro.

- Columbienii votau duminica in cadrul unor alegeri legislative hotaratoare pentru punerea in aplicare a acordului de pace cu fosta gherila marxista FARC (Fortele Armate Revolutionare din Columbia - n.r.), reconvertita in partid politic si care participa pentru prima data la alegeri, relateaza agentiile…

- Face ce face presedintele american și ajunge în centrul scandalului... Mai exact, Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii „Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa în timpul unui miting care a avut loc sâmbata, în Pennsylvania.…

- Cu trei zile înaintea alegerilor speciale pentru Congres, presedintele SUA, Donald Trump, a tinut un discurs în Pitssburgh pentru a-l sustine pe Rick Saccone, candidatul republican. Înainte de asta, Trump a dezvaluit sloganul pentru campania prezidentiala din 2020…

- Presedintele american Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii "Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa in timpul unui miting care a avut loc sambata, in Pennsylvania.Trump l-a numit pe Todd "a sleeping son of a bitch” ("un fiu de catea adormit”,…

- Cu trei zile inaintea alegerilor speciale pentru Congres, presedintele SUA, Donald Trump, a tinut un discurs in Pitssburgh pentru a-l sustine pe Rick Saccone, candidatul republican. Inainte de asta, Trump a dezvaluit sloganul pentru campania prezidentiala din 2020 – „Keep America great”, s-a laudat…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata ca este de parere ca Phenianul doreste "sa faca pace" si a salutat retinerea Coreii de Nord in privinta tirului de rachete, transmite AFP. "Cred ca vor sa faca pace. Cred ca este timpul", a declarat Donald Trump in cursul unei adunari publice in…

- Avocatii presedintelui american Donald Trump vor ca procurorul special care investigheaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 sa accelereze ancheta, in schimbul acceptului liderului de la Casa Alba de a avea o intalnire cu procurorul special Robert Mueller.

- Presa internationala trateaza pe larg rezultatele alegerilor din Italia vorbind la unison despre un esec major din perspectiva unitatii europene. Unii analisti au califcat cursa electorala drept ultima batalie dintre un val populist si neliberal care avanseaza si aparatorii timorati si acriti ai actualei…

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times, preluat…

- 'Am semnat o directiva cerand Departamentului Justitiei sa propuna reglementari cu scopul de a interzice toate mecanismele care transforma arme legale in pusti automate', a declarat Donald Trump, in contextul in care un atac armat la un liceu din Florida a relansat dezbaterea recurenta despre armele…

- Deci, nu era o "gogoasa", o "fake news", cum n-a incetat sa sustina Donald Trump. Rusia chiar a incercat sa influenteze rezultatul alegerilor prezidentiale americane din 2016 incercand s-o discrediteze pe candidata democrata, Hillary Clinton, in folosul magnatului imobiliar new-yorkez, scrie Le Monde,…

- Senatul Statelor Unite a votat joi impotriva a doua proiecte de reforma a imigratiei, afectand in continuare soarta asa-numitilor "Dreamers" (Visatori) care sunt temporar protejati pana la 5 martie, data limita pentru Congres de a ajunge la o solutie durabila la aceasta problema, relateaza AFP, conform…

- Pentagonul cere o marire considerabila a cheltuielilor militare in 2019 si doreste sa fie aprobat un buget de 686 de miliarde de dolari de catre Congres, unul dintre cele mai mari din istoria SUA, invocand un pericol iminent tot mai mare din partea Rusiei si a Chinei, transmite CNN.Sustinand…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2019, care prevede reducerea programelor interne, cresterea cheltuielilor militare si finantarea constructiei zidului de la granita cu Mexicul, transmite Reuters, conform news.ro.Bugetele…

- Donald Trump a blocat difuzarea unui memoriu al democratilor care venea ca raspuns la un document similar publicat de republicani in care acuzau FBI ca a actionat impotriva lui Trump in timpul investigatiei privind implicarea Rusiei in alegeri, scrie BBC, citat de news.ro.

- Acordul, anuntat de liderii republicanilor si democratilor din Senat, va majora plafonul pentru finantarea apararii si cel pentru unele cheltuieli interne. Alaturi de reducerile de taxe adoptate de Congres in decembrie, noile cheltuieli vor mari si mai mult deficitul bugetului federal.”Proiectul…

- Donald Trump a pus vineri sub semnul intrebarii integritatea celor mai inalte esaloane din Departamentul Justitiei si FBI pe care le acuza ca au "politizat" ancheta asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale in favoarea adversarilor sai democrati, comenteaza AFP. Presedintele american a aprobat…

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni in Biroul Oval, o intalnire simbolica intr-o perioada de tensiuni intense intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP.Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord in…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a declasificat o nota confidentiala si controversata elaborata de un ales republican, care critica practicile FBI impotriva Partidului Republican in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2016, deschizand calea publicarii sale…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a transmis miercuri o atentionare presedintelui si colegilor sai republicani din Congres, care insista pentru difuzarea documentului de patru pagini elaborat de membri republicani ai Comitetului pentru servicii secrete din Camera Reprezentantilor.'FBI…

- Artistul Robin Bell proiecteaza regulat mesaje care denunta actiunile presedintelui american, iar marti seara, pe fatada hotelului Trump din Washington a expus vizual "Donald Trump a hartuit sau agresat douazeci de femei", potrivit AFP.Bell a proiectat textele "Donald Trump a hartuit sau agresat…

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Site-ul campaniei de realegere a presedintelui american Donald Trump a anuntat ca le va oferi donatorilor de fonduri sansa de a-si vedea numele afisate in direct in timpul primul discurs al sefului administratiei privind Starea Uniunii, programat marti seara in Congres, transmite Reuters. …

- Presedintele cipriot Nicos Anastasiades a ajuns duminica in fruntea primului tur al alegerilor prezidentiale, marcat de un puternic absenteism, si se va confrunta cu candidatul de stanga Stavros Malas in turul al doilea, peste o saptamana, potrivit Rador care citeaaza Le Vif. Liderul in varsta de 71…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut concedierea lui Robert Mueller, procurorul special responsabil de ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, dar in cele din urma s-a razgandit, informeaza New York Times, preluat de AFP, Xinhua si dpa.Dupa…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, s-a intalnit cu reprezentantul OSCE. OSCE va observa alegerile locale din acest an in Belarus. Despre apropiatele alegeri locale, care vor avea loc in Belarus in 18 februarie, Aleksandr Lukasenko a discutat cu reprezentantul Organizatiei pentru Securitate…

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- La scurt timp dupa investirea presedintelui american, Theresa May s-a grabit sa ajunga la Washington, sperand sa consolideze relatiile dintre cele doua tari in vederea Brexitului. Anularea vizitei lui Donald Trump la Londra complica sarcina guvernului britanic, care spera in semnarea rapida a unui parteneriat…

- Steve Bannon, fost consilier pentru Strategii Politice al presedintelui SUA Donald Trump, a transmis in timp real Casei Albe, prin intermediul avocatului, intrebarile pe care le-a primit in cursul audierilor din Camera Reprezentantilor in ancheta contactelor cu Rusia, afirma surse citate de AP.

- La nivelul întregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc pe 8 aprilie, rezulta din datele sondajului de opinie realizat de Institutul Republikon, la solicitarea portalului 24.hu,…

- Washington, 12 ian /Agerpres/ - Presedintele american Donald Trump a respins vineri planul propus de un grup de senatori republicani si democrati cu privire la situatia tinerilor intrati clandestin in SUA si beneficiari ai programului DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), asa-numitii 'Dreamers',…

- Dupa un prim esec in noiembrie cu ecologistii si liberalii, Angela Merkel, 63 de ani, la putere de 12 ani, nu mai are dreptul la greseala daca vrea sa guverneze inca patru ani. La peste trei luni de la alegerile legislative din Germania, conservatorii si social-democratii incheie joi cinci zile de negocieri…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, în primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala. Întrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, în primavara acestui an,…

- Donald Trump si liderii republicani ai Congresului si-au afisat unitatea sambata la Camp David, unde presedintele american a salutat o serie de consultari neoficiale "incredibile" privind prioritatile legislative ale anului in curs, transmite AFP.In plina polemica in jurul aparitiei cartii…

- Un scandal de proportii il vizeaza pe Donald Trump. Asta dupa ce in presa americana au aparut fragmente dintr-o carte care va fi lansata saptamana viitoare si care contine dezvaluiri din culisele campaniei si presedintiei Trump.

- Anul 2017 a fost unul extrem de important. In primul rand ca este primul an in care l-am avut pe Donald Trump la Casa Alba. A fost o schimbare de magnitudine relevanta. Insa dupa 8 luni, establishmentul american a reactionat si a inlocuit practic complet echipa voluntarista si nepregatita cu care a…

- Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor…

- O judecatoare federala din statul american Pennsylvania a blocat vineri o decizie a administratiei lui Donald Trump care anula o dispozitie a Legii 'Obamacare' ce obliga companiile sa garanteze mijloace de contraceptie in asigurarea de sanatate a angajatilor, relateaza AFP.Citește și: Prins…