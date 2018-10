Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-pe FC Viitorul cu scorul de 3-2 (1-1), sambata, in deplasare, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii I de fotbal. Echipa lui Eugen Neagoe a reusit sa se impuna dupa o repriza secunda pe care a dominat-o in cea mai mare parte a sa. Oaspetii au deschis scorul…

- Ultimul meci al etapei a 10-a a Ligii a 2-a a însemnat derby-ul dintre echipa Universitatea Cluj și Daco-Getica, fosta prim-divizionara asa cum se numeste acum Juventus. Cu un parcurs fara greseala pe teren propriu în acest sezon si cu minim doua goluri marcate pe meci, Universitatea…

- FC Viitorul evolueaza, astazi, de la ora 18.45, pe terenul Concordiei Chiajna, in faza saisprezecimilor Cupei Romaniei la fotbal. Managerul clubului constantean, Gheorghe Hagi, a decis ca pentru aceasta partida sa-si menajeze cei mai in forma jucatori: Bradley de Noijer, Bogdan Tiru, Tudor Baluta, Ionut…

- Nou-promovata Nicolae Linca Cergau are un parcurs impecabil pe propria arena, cu maximum de puncte realizate din trei jocuri. In prezența a aproximativ 150 de spectatori, amfitrionii au avut in portarul Vasile Cristea MVP-ul unei intalniri interesante, cu toate golurile marcate in prima repriza și rasturnari…

- Șomuz Falticeni ramane cu un singur succes in actualul sezon al Ligii a III-a, dupa ce sambata, pe stadionul Tineretului, nu a reușit decat o remiza alba in compania gruparii Metalul Buzau. Așa cum o arata și scorul, jocul a fost foarte inchis, cel puțin in prima sa parte. In repriza secunda, ...

- FC Viitorul va evolua duminica, 2 septembrie, de la ora 18.30, pe terenul CFR-ului Cluj, intr-o partida din etapa a Vll-a a Ligii l la fotbal, transmisa in direct, pe Digi Sport 1, Telekom Sport si Look TV. Inainte de plecarea spre Ardeal, managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a sustinut o…

- Echipa de fotbal FCSB va disputa partida de pe teren propriu cu FC Botosani, din cadrul etapei a 7-a a Ligii I, pe Stadionul "Anghel Iordanescu" din Voluntari. "FCSB anunta ca partida cu FC Botosani, contand pentru etapa a saptea a Ligii I, se va disputa duminica seara, incepand cu ora 21,30, pe Stadionul…

- Sepsi Sf. Gheorghe și Poli Iași se infrunta astazi, de la ora 21:00. Partida este liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. live de la 21:00 » Sepsi - Poli Iași Urmarește AICI partida liveTEXT echipele de start Sepsi OSK: Roland Niczuly - Gabriel De Moura, Ousmane…